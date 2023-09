Grande Fratello: Alex Schwazer viola il Regolamento, la regia censura Signorini

Gossip TV

Alex Schwazer ci regala un momento di grande commozione nel corso della puntata del Grande Fratello, nonostante i rimproveri di Signorini.

Sebbene sia trascorsa appena una settimana dal debutto della nuova edizione del Grande Fratello, Alex Schwazer sente moltissimo la mancanza della sua famiglia e ne ha parlato a lungo con gli altri inquilini di Cinecittà. Per questo Alfonso Signorini e gli autori hanno deciso di permettere al campione olimpico di incontrare la moglie Kathrin Freund, che l’ha supportato nel difficile racconto della sua vita. Qualcosa, tuttavia, è andato storto e la regia ha scelto di schierarsi con il concorrente.

Grande Fratello, la sorpresa a Schwazer fa discutere

Alex Schwazer è senza dubbio uno dei grandi protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello. Lo sportivo olimpionico ha una storia molto forte e intensa da raccontare, un mea culpa ma anche una storia di angherie che l’hanno portato lontano dal suo sogno, correre per l’Italia e portare nuove medaglie d’oro al nostro Paese. Nella casa del GF, Alex ha raccontato qualcosa in più sulla sua vita, sul rapporto con la famiglia e soprattutto sulla bellissima storia d’amore con la moglie Kathrin Freund.

Proprio quest’ultima, con la complicità di Alfonso Signorini e della redazione, è stata protagonista di una bellissima sorpresa organizzata al gieffino. Alex ha ripercorso la sua vita complicata, l’amore per lo sport, ma anche la sospensione per doping - la prima per cui Schwazer si è dichiarato colpevole, la seconda invece a suo dire ingiusta e frutto di un complotto nei suoi confronti. Il pubblico di Canale 5 ha notato che, come spesso accade, Alfonso Signorini non ha avuto il più delicato dei toni nel raccontare questa toccante storia, tirando in ballo particolari sull’uso di doping che avrebbe potuto tenere per sé, dato che non avrebbero cambiato la toccante narrazione di Schwazer.

Insomma, il presentatore si è fatto prendere un po’ la mano e secondo alcuni fan del GF è per questo che, quando Alex ha infranto il regolamento abbracciando a lungo la moglie anche se non avrebbe potuto farlo, la regia sembra aver staccato per qualche secondo il microfono di Signorini, così da permettere allo sportivo di godere questo momento unico. Momento che, sebbene ha fatto guadagnare una sanzione a tutti i concorrenti di Cinecittà, ha fatto commuovere ed emozionare i presenti. Tutti o quasi, dato che Beatrice Luzzi è apparsa imperturbabile, colpa forse della discussione da poco conclusa con Rosy Chin?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .