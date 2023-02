"Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: "Vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli"

Gossip TV

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rompono il silenzio con un Tweet sui rispettivi profili social.

Pochi minuti fa, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno condiviso un messaggio sui Twitter, rompendo il silenzio dopo le spiazzanti parole dell'influencer italo-persiana che ha annunciato in diretta di attraversare una crisi con l'ex gieffino.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rompono il silenzio: "Non ci nascondiamo ma..."

"Grazie a tutti per aver speso un attimo per farci arrivare tanto amore. La scelta di condividere non è speculazione ma è servita a bruciare chi vive di fake news. Non ci nascondiamo ma vorremmo affrontare questa crisi con maturità e da soli, come Pier e Giulia senza pressioni " hanno scritto Giulia e Pierpaolo nei rispettivi profili social.

"Stiamo vivendo un momento di crisi come capita a diverse coppie di 30 anni, ma non ci sono di mezzo terze persone e non sono volati piatti. Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra storia, mi auguro che questa cosa non accada." ha dichiarato la Salemi in apertura dell'ultima puntata andata in onda ieri del Grande Fratello Vip. Dal canto suo, Pretelli al GF Vip Party, ha dichiarato: "Non c'entra nessuno, bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro. Ci sono delle priorità, tra lavoro e tutto…non voglio dire altro".

Secondo quando si apprende da recenti rumors, la coppia avrebbe litigato e per qualche giorno non avrebbero avuto contatti di nessun tipo. Sembra tuttavia che la crisi sia già rientrata, per la gioia dei numerosi fan dei Prelemi.

— Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) February 14, 2023

