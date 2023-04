Giulia De Lellis e Selena Gomez, il sorprendente incontro

Gossip TV

Missione americana per Giulia De Lellis che ha portato l'influencer fino a New York per sponsorizzare niente meno che la linea di make-up di Selena Gomez. Cosa è accaduto fra le due ve lo raccontiamo.

Un incontro all'insegna della bellezza, per una missione globale targata Giulia De Lellis, una influencer italiana che conquista il mondo, o almeno incontra una star internazionale, fra musica, cinema e spettacolo, come Selena Gomez. Com'è successo? Non certo per caso, visto che una linea di make-up della cantante è stata il movito del loro incontro. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, infatti, ormai solida base di fan con milioni di fedeli follower sui social, è andata a New York per sponsorizzare la linea Rare Beauty di Selena Gomez.

Le due si sono incontrate nella grande mela e hanno girato un video insieme, all'insegna delle labbra valorizzate proprio da un gloss della casa "Rare Beuaty". Non è mancata l'agitazione per il prestigioso incontro, come ha avuto modo Giulia di condividere, apprezzando da sempre la cantante e attrice. Quest'ultima si è dimostrata molto gentile e alla mano, "molto più umile" rispetto a tantre altre star che ha incontrato in passato. Le due hanno parlato del brand, però, non pensiate che si siano lasciate andare al gossip o ai rimpianti nei confronti di storie d'amore del passato non finite proprio bene.

Che dite, si somigliano? Secondo molti commenti social sì, addirittura secondo alcuni sembrano due sorelle.