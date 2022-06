Giacomo Cavalli: Chi è la nuova fiamma di Diletta Leotta? Tutto sul modello

Gossip TV

Scopriamo qualcosa in più su Giacomo Cavalli, il modello che ha rubato il cuore a Diletta Leotta

Conosciamo meglio Cavalli, il quale ha fatto sì che la Leotta dimenticasse Can Yaman!

Giacomo Cavalli: Ecco chi è la nuova fiamma di Diletta Leotta

Giacomo Cavalli nasce a Brescia, in Lombardia, nel 1993, ed ha quindi 29 anni. Figlio del famoso velista Beppe Cavalli, come si evince dalla bio del suo profilo Instagram - che al momento conta quasi 69mila follower -, è appassionato e si occupa di moda, sport e business.

In passato, infatti, Giacomo ha provato a seguire le orme paterne, intraprendendo la carriera sportiva, ed ha persino raggiunto dei traguardi degni di nota: nel 2015, ad esempio, si è classificato secondo ai Campionati Italiani Juniores di vela. Tuttavia, ben presto si è reso conto che, in verità, la sua vocazione è un'altra.

Dopo essersi laureato all'Università Bocconi di Milano in Economia e Marketing, si è affermato piuttosto rapidamente come modello. Cavalli lavora anche per brand importanti; tra gli altri spiccano: Armani, Dolce & Gabbana, Bulgari, Tommy Hilfiger.

Ad oggi, è al centro del gossip per il suo flirt con Diletta Leotta. Anche il magazine diretto da Alfonso Signorini, Chi, ha confermato che tra i due sia in corso una frequentazione. La giornalista siciliana, dunque, sembra aver definitivamente chiuso il capitolo Can Yaman.