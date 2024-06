Gossip TV

Nuova avventura per l'ex concorrente del GFVip Pierpaolo Pretelli: sarà, infatti, Rocky Balboa nel musical di Luciano Cannito!

Per Pierpaolo Pretelli, amatissimo ex concorrente del GFVip e fidanzato di Giulia Salemi, dal prossimo autunno inizierà una nuova avventura: il gieffino, infatti, debutterà a teatro con il ruolo di Rocky Balboa nel musical di Luciano Cannito.

GFVip, Pierpaolo Pretelli sarà Rocky Balboa nel musical di Luciano Cannito

Dopo il GFVip e Tale e Quale Show, per Pierpaolo Pretelli inizierà un altro progetto, dal prossimo autunno: l'ex gieffino, infatti, interpreterà uno dei ruoli più iconici della storia del cinema.

Sarà Rocky Balboa nel musical Rocky - The Musical, un ruolo che ha reso celebre Sylvester Stallone al cinema e ha dato origine a una fortunatissima saga cinematografica.

Ad annunciare il ruo nuovo incarico è stato lo stesso Pretelli, con un post sui social: l'ex gieffino ha condiviso la locandina dello spettacolo che contiene anche la data d'inizio della tournée teatrale. La premiere sarà il 18 ottobre e da lì, il musical di Luciano Cannito girerà tutti i più importanti teatri delle città d'Italia.

GFVip, Pierpaolo Pretelli sarà Rocky Balboa a Teatro: "Sono molto emozionato per questo ruolo iconico"

Il regista, nel corso della conferenza stampa in cui ha presentato il progetto, si è detto orgoglioso di poter dirigere l'adattamento in musical e che Rocky - The Musical è la storia di un ragazzo semplice e umile che ce l'ha fatta. Nell'introdurre il ruolo di Pretelli, Cannito ha avuto parole di stima e affetto per l'ex gieffino, definendolo un giovane artista italiano che spera di poter lanciare nel panorama italiano.

Pierpaolo Pretelli ha preso la parola durante la conferenza stampa inaugurale e ha ammesso di sentirsi emozionato e commosso di poter dar vita a un ruolo così iconico come quello di Rocky Balboa. Inoltre, ha aggiunto, il 18 ottobre sarà una data importante per lui, perché è anche la data dell'anniversario di matrimonio dei suoi genitori.

L'ex gieffino ha colto anche l'occasione per ringraziare Luciano Cannito e il produttore Fabrizio Di Fiore per l'opportunità e la fiducia che gli hanno accordato e ha poi scherzato sull'identità dell'attrice che sarà Adriana, il grande amore di Rocky. Al momento, il nome della sua interprete è ancora top secret, ma Pretelli ha dichiarato che quando sarà svelato sarà un vero shock:

"Sono molto emozionato per questo ruolo iconico, quando l'ho raccontato ai miei genitori mio padre mi ha raccontato tutte le scene del film. Tra l'altro il 18 ottobre i miei genitori faranno il loro anniversario di matrimonio. Quindi quale buona occasione per festeggiare la prima data qui a Torino, al teatro Alfieri. Volevo ringraziare innanzitutto Luciano, regista favoloso, e la produzione di Fabrizio Di Fiore per aver creduto in me per questo ruolo così importante. Ce la metterò tutta per ricambiare questa fiducia che mi avete dato…Non si può ancora svelare Adriana

