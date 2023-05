Gf Vip, Manila Nazzaro sulla separazione con Lorenzo Amoruso: "Scelta giusta, ora sono serena"

Gossip TV

Ospite a Verissimo insieme alle amiche Milena Miconi, Matilde Brandi e Angela Melillo, la showgirl, ex protagonista della sesta edizione del Gf Vip, ha parlato della sua situazione sentimentale.

Manila Nazzaro sulla fine della storia con Lorenzo Amoruso: "Ho ritrovato la serenità"

Proprio nel talk show di Silvia Toffanin, l'ex Miss Italia, tra le protagoniste della sesta edizione del Gf Vip, aveva annunciato in lacrime la fine della sua storia d'amore con l'imprenditore pugliese.

A distanza di qualche settimana, Manila ha dichiarato di aver preso la decisione più giusta:

"Ho ritrovato una serenità che avevo perso, a dimostrazione che la scelta che ho preso è quella giusta per me" ha raccontato. "Al momento sono single, ma sono pronta a tutto ciò che verrà", ha proseguito l'ex gieffina, subito supportata dalle amiche presenti in studio. "Questi fidanzati, conoscenti, devono passare prima da noi", ha dichiarato scherzando Angela Melillo. "Lei ci fa vedere i pretendenti, che sono tantissimi, e noi le diciamo chi va bene e chi no", ha aggiunto Matilde Brandi.

Queste le parole di Manila a Verissimo quando ha annunciato la fine della storia con Amoruso:

"È successo che dopo molti mesi, anche di discussioni che partivano anche per cose estremamente futili, stupide, veramente cose normali, riuscivano a partire discussioni che potevano anche ferire. Una serie di tacche che venivano segnate. Fondamentalmente succede che ci si guarda accanto e io non ho trovato più nessuno. Non mi sono trovata veramente allineata con Lorenzo. Non c’era più una progettualità in comune. Ma la progettualità che ci potesse unire era da una passeggiata per arrivare al grande progetto che in realtà era il mio grande desiderio ma che non è stato mai raccolto, che era il matrimonio. Mai stato accolto, mai stato ascoltato. Probabilmente non era nelle sue corde, nei suoi desideri. Probabilmente non ero la donna che lui immaginava di sposare. Davvero l’amore non basta. Ci sono alcuni sentimenti a cui io personalmente do molta più importanza. Sono per esempio la stima, l’orgoglio che voglio avvertire da parte del mio compagno ma che non avvertivo assolutamente più."

"Io non avvertivo più nulla. Non avvertivo la stima, l’orgoglio di averlo accanto come donna e non avvertivo più la cura, la dolcezza che in realtà ci aveva unito all’inizio. Probabilmente la differenza tra me e lui è che io ho preso consapevolezza di tutto questo ancora una volta, come già capitato nel mio passato"

