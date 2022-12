GF Vip, Francesca Cipriani messa in imbarazzo dal marito Alessandro a Verissimo: dettagli hot sulla prima notte di nozze!

Gossip TV

Nel corso dell’intervista a Verissimo, Alessandro Rossi si lascia andare a dettagli intimi sulla prima notte di nozze con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Per Francesca Cipriani, esplosiva ex concorrente del Grande Fratello Vip, si è consumato un romantico lieto fine al fianco di Alessandro Rossi, con il quale è convolata a nozze e ora sogna di formare una famiglia. Durante l’intervista a Verissimo, tuttavia, lo sposo si lascia scappare una constatazione un po’ troppo intima sulla prima notte di nozze, mettendo tutti in imbarazzo.

Francesca Cipriani non può crederci, il marito l’ha detto a Verissimo

Dopo aver dimostrato in mondovisione tutto il loro amore, con tanto di romantica proposta di nozze nella casa del Grande Fratello Vip dove la maggiorata soubrette era reclusa in qualità di concorrente ufficiale della sesta edizione, Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sono convolati a nozze davanti alle rispettive famiglie e agli ex inquilini di Cinecittà. Assente Alfonso Signorini, sebbene avesse assicurato all’ex gieffina di farle da testimone, ma non per i motivi spifferati dal gossip: Francesca si è affrettata a giustificare il presentatore e ha spiegare perché al suo posto è subentrato Giucas Casella.

Nel frattempo, Silvia Toffanin ha deciso di ospitare nello studio di Verissimo la spumeggiante e felice coppia, chiedendo i dettagli delle nozze e anche della prima notte. Certamente la presentatrice del talk show di Canale 5 non si sarebbe mai aspettata la risposta hot di Alessandro, che ha confidato:

“Devo essere sincero, lei era stanchissima. Io invece ero carico duro!L’ho vista che dormiva e vabbè. Mi sono detto ‘pazienza’, ma sono rimasto a bocca asciutta. Quindi nada nulla. Io le energie invece ce le ho sempre”, riporta Biccy.

L’affermazione di Rossi ha messo in imbarazzo Toffanin, ma anche Francesca che si è affrettata a correggere il neo-marito ricordando che entrambi erano troppo stanchi dopo quella giornata ricca di emozioni. Nel frattempo, la coppia ha confermato l’intenzione di mettere su famiglia e dare alla luce un dolce bebè il prima possibile.

