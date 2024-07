Gf Vip, Edoardo Donnamaria esce allo scoperto al matrimonio di Clizia e Paolo con la nuova fidanzata

Dopo la tormentata storia d'amore con Antonella Fiordelisi nata nel corso della settimana edizione del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria al matrimonio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata, Martina Di Pietro, volto di Forum dove il giovane romano è opinionista da qualche anno

Sembra che la relazione di Edoardo sia nata diversi mesi fa, ma solo ieri, l'ex gieffino ha deciso di pubblicare alcuni scatti insieme alla sua nuova compagna, ufficializzando quindi la relazione. Donnamaria è apparso raggiante, elegantissimo acanto alla fidanzata che per molti, come detto, è una presenza vicino all'ex gieffino già da diverso tempo. A distanza di oltre un anno dalla fine della storia d’amore con Antonella Fiordelisi, Edoardo ha dunque ritrovato l’amore spegnendo le speranze dei numerosi e irriducibili fan dei "Donnalisi", una delle coppie senza dubbio più amate nate all'interno del reality show targato Mediaset.

Nel corso della loro avventura al Grande Fratello, Edoardo e Antonella, nonostante l'evidente passione che li legava, hanno avuto spesso frizioni e distacchi anche a causa della gelosia. Fuori dalla Casa di Cinecittà la coppia ha provato a far funzionare il rapporto ma dopo una serie di tira e molla, si sono definitivamente lasciati. Ancora oggi sembra che tra i due non esista alcun rapporto e anzi, sembra che sia rimasto tra loro un certo astio.

Di recente, un like di Donnamaria su X ha rinfiammato il gossip e recriminazioni passate anche da parte del fandom della coppia. L'ex gieffino ha infatti messo un like ad un tweet in cui un utente gli augurava che la sua fidanzata fosse gentile, colta e in armonia con la sua famiglia.

Dopo questo like, Antonella Fiordelisi su X m ha parlato dei suoi ex fidanzati:

"Oggi mi sono rivista con un mio ex in comitiva , sono rimasta in ottimi rapporti sia con lui che con i suoi amici e con i suoi parenti. Hanno tanta stima nei miei confronti e di qualsiasi cosa io abbia bisogno loro ci sono. Pochissime volte mi è capito di rimanere in buona con un ragazzo, non è mai andato in competizione con me e non è mai stato invidioso di me. È stato bellissimo parlare con tutti loro dei miei progetti"