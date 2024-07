Gf Vip, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati marito e moglie: le foto del matrimonio

Gossip TV

La coppia, che si è conosciuta durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip, è convolata a nozze ieri, venerdì 12 luglio 202 a Forte dei Marmi.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono divenatai marito e moglie. Ieri, sabato 12 luglio 2024, l’influencer siciliana e il volto di Forum, figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, sono convolati a nozze nell'incantevole scenario marittimo di Forte dei Marmi. La coppia si è conosciuta e innamorata durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip nel 2020.

Il matrimonio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Molti gli invitati alla cerimonia, tra cui diversi personaggi noti, come Giaele De Donà, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia (testimone della sposa) ed Edoardo Donnamaria, il quale si è presentato con la nuova fidanzata.

La coppia ha selezionato la rinomata località toscana come luogo per celebrare il matrimonio con una motivazione ben precisa: proprio qui, infatti, i genitori di Paolo – Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi – si sono incontrati per la prima volta durante le riprese del celebre film Sapore di mare, pellicola di Carlo Vanzina del 1983.

In questo suggestivo marittimo, il matrimonio ha unito passato e presente, celebrando non solo l'amore di Paolo e Clizia, ma anche il ricordo dell'incontro dei genitori di Paolo, avvenuto proprio in questa stessa cornice toscana. Eleonora Giorgi, con gli occhi lucidi, ha percorso il cammino verso l'altare insieme al figlio, mentre Gabriele osservava con un misto di emozione e orgoglio. L'ingresso di Clizia, accompagnata dalla piccola Nina, ha completato un quadro familiare toccante e pieno di significato, sotto il cielo azzurro e il rumore delle onde che lambivano la spiaggia.

Le promesse di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Prima di giurarsi amore eterno, Paolo e Clizia si sono scambiati le promesse di matrimonio, suscitanto tanta emozione anche tra i presenti:

"Da quando sei entrata nella mia vita, tutto è stato illuminato dalla tua luce. Con la tua solarità sei riuscita a vincere il mio pessimismo. Per questo, prometto di amarti incondizionatamente, di essere il tuo sostegno nei momenti difficile e di condividere le gioie di ogni trionfo, sarò il tuo migliore amico, il tuo compagno di avventure, il tuo amore eterno. Con te al mio fianco, non ho paura di affrontare ciò che il futuro ci riserva. Ti amo amore."

Non scomoderò Catullo o Neruda, sono qui per dirti che ti scelgo oggi e ti amerò per sempre. Ti amo”, ha invece detto Clizia

