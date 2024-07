Gf Vip, Antonella Fiordelisi e Alessandro Basciano avvistati insieme a Capri, infiamma il gossip

Gossip TV

Nelle ultime ore, Antonella Fiordelisi, recentemente single dopo la rottura con Mariano De Matteis, è giunta a Capri per sponsorizzare un marchio di sigarette elettroniche. L'influencer pare fosse in compagnia, tra gli altri di Alessandro Basciano e per i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip E si sono subito scatenati i rumor.

Nelle ultime ore, Antonella Fiordelisi, recentemente single dopo la rottura con Mariano De Matteis, è stataa avvistata a Capri a seguito di un evento per sponsorizzare un marchio di sigarette elettroniche. A farle compagnia in questa avventura c'erano altri noti influencer ed ex protagonisti del Grande Fratello Vip, tra cui Jonathan Kashanian, Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione e Alessandro Basciano. Proprio sull'ex fidanzato di Sophie Codegoni e la Fiordelisi si è scatenato il gossip.

Secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha condiviso una foto su Instagram, Antonella e Alessandro sono stati visti camminare vicini e conversare per tutta la serata. Rosica ha commentato:

"Basciano ed Antonella ieri sera hanno parlato e non si sono mai staccati! Da precisare che c’erano anche altri amici… che ci sia davvero del tenero? O forse è semplicemente un’amicizia, però che strano…"

Ma il gossip su Antonella non è finito qui. La Fiordalisi si è anche immortalata sorridente con Elisabetta Gregoraci con la quale, circa tre anni fa, ci fu un acceso diverbio . La Gregoraci e la Fiordelisi pare che nel backstage del programma di "Scherzi a Parte" litigarono per Flavio Briatore.

Stando al racconto della Fiordelisi, Elisabetta l'avrebbe aggredita verbalmente per gelosia nei confronti del suo ex marito, Quest’ultimo aveva recentemente iniziato a seguire Antonella su Instagram e le aveva messo alcuni "like", suscitando la presunta collera di Elisabetta. Antonella Fiordelisi parlò più volte dell'incidente, dichiarando di essere stata vittima di insulti pesanti e di essere disgustata dall'accaduto. Inoltre, accusò Elisabetta di essere invidiosa della sua giovinezza e bellezza. La Fiordelisi descrisse Flavio Briatore come una persona meravigliosa a cui era molto affezionata. Elisabetta Gregoraci, invece, preferì non rispondere pubblicamente alle dichiarazioni di Antonella.

Ora, tuttavia, le due donne hanno sotterrato l'ascia di guerra e si sono immortalate in un selfie nel corso dell'evento a Capri per sancire definitivamente la pace.

ODDIOOOOOOO mi sento malissimo #fiorde pic.twitter.com/bxDyDnsAnC — ☾𝓤𝓷 𝓾𝓼𝓮𝓻 𝓲𝓷 𝓬𝓮𝓻𝓬𝓪 𝓭𝓲 𝓷𝓸𝓶𝓮☽ (@FiordeN5) July 21, 2024

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .