George Clooney su Matthew Perry: "Non era felice, ma sognava da sempre di fare una sitcom"

Intervistato da Variety per il suo ultimo film da regista The Boys in the Boat, George Clooney ha ricordato l'amico scomparso Matthew Perry di Friends: da ragazzi sognavano tutti di sfondare, ci sono riusciti, però Matthew affrontava le cose con sofferenza.

George Clooney è in promozione per il suo nuovo film da regista, The Boys in the Boat, dedicato alla squadra di canottaggio americana che nelle Olimpiadi del 1936 sconfisse la Germania di Hitler, in uscita in questi giorni negli USA. In una chiacchierata con Deadline, si è toccata la tragica morte del Matthew Perry di Friends, amico di vecchissima data di George. Ecco cosa ha avuto da dire l'attore sulla condizione psicologica che hanno in parte condiviso quand'erano molto giovani, aspettando di sfondare.

George Clooney su Matthew Perry: "Non era felice"

Mentre la carriera di George Clooney decollava con E.R. - Medici in prima linea, anche Matthew Perry era sulla cresta dell'onda con Friends: i due si erano conosciuti in un gruppo che sognava di sfondare nel mondo dello spettacolo, ma proprio quando potevano farsi le congratulazioni per avercela fatta, dopo un percorso in salita di quasi-anonimato, Perry cominciò a precipitare. George racconta:

Conobbi Matt quando lui aveva 16 anni. Giocavamo a paddle insieme, aveva dieci anni meno di me. Era un ragazzino molto, molto divertente. Era ancora un ragazzino e diceva a me, a Richard Kind e Grant Heslov: "Io voglio soltanto entrare in una sitcom. Voglio solo una sitcom regolare e sarei la persona più felice della Terra." E si può dire che abbia fatto parte di una delle migliori di sempre. Non era felice. Non gli portò gioia, felicità o pace. Lo guardavamo che andava in giro negli studi - eravamo alla Warner Bros, giravamo accanto - ed era difficile guardarlo, non capivamo cosa gli stesse succedendo. Sapevamo solo che non era felice e non avevo idea che tipo si faceva 12 Vicodin al giorno e tutte quelle altre cose di cui poi ha parlato, una roba che ti spezza il cuore. E ti fa anche capire che il successo e il denaro non ti portano in automatico la felicità. Devi essere contento di te stesso e della tua vita.