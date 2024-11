Gabriel Garko: "Non volevo fare coming out, sono stato costretto"

Gossip TV

"Fosse stato per me, per come ragiono io e per quanto sono riservato, il famoso coming out, non l’avrei mai fatto", le dichiarazioni di Gabriel Garko nel programma di Nunzia De Girolamo, Ciao Maschio.

Gabriel Garko non avrebbe mai desiderato fare coming out, ma è stato costretto a farlo per evitare possibili ripercussioni negative. L'attore, noto per la sua riservatezza e per i tanti ruoli nelle fiction Mediaset, ha svelato alcuni retroscena legati a quella rivelazione, avvenuta al Grande Fratello Vip di fronte a Rosalinda Cannavò. Con lei, in passato, Garko aveva inscenato una relazione.

Gabriel Garko torna a parlare del coming out fatto al Gf Vip: "Era una corsa contro il tempo per evitare che accadesse in un modo che mi avrebbe fatto ancora più male"

Intervenendo a Ciao Maschio, programma condotto da Nunzia De Girolamo e trasmesso in seconda serata su Rai1 il 9 novembre, Gabriel ha raccontato che, se fosse dipeso solo da lui, non avrebbe mai dichiarato pubblicamente la propria omosessualità. “Con il mio carattere riservato, non l'avrei mai fatto,” ha confessato. Tuttavia, si è trovato obbligato a farlo: “C'era chi mi impediva di essere me stesso su molti aspetti. Bloccare l'espressione della propria sessualità significa bloccare ogni cosa, e questo ha conseguenze che si amplificano, come una piccola palla di neve che diventa un'enorme valanga.” Gabriel ha poi sottolineato come, secondo lui, il fatto stesso che esista il concetto di coming out dimostri che non siamo davvero liberi. “Non mi è mai sembrato giusto che qualcuno debba dichiarare le proprie preferenze. Perché mai un eterosessuale non deve dichiarare la propria sessualità?” si è chiesto. E ha aggiunto: “Ognuno dovrebbe essere libero di essere ciò che vuole, ma io mi sono trovato in una situazione delicata, in cui o mi dichiaravo da solo, o lo avrebbero fatto altri in maniera crudele.”

“L'ho fatto, e devo dire che mi sono sentito sollevato da un peso enorme,” ha ammesso. Alcuni hanno giudicato il coming out come un atto spettacolare, ma l’intenzione era tutt’altro: “Era una corsa contro il tempo per evitare che accadesse in un modo che mi avrebbe fatto ancora più male. Ho voluto farlo con dignità, per poi poter tornare a lavorare come se nulla fosse cambiato.”

Gabriel Garko: la lettera a Rosalinda Cannavò letta in diretta al Grande Fratello Vip

Il momento decisivo per Garko è stato nel 2020, quando ha varcato la soglia della Casa del Grande Fratello Vip per leggere una lettera a Rosalinda Cannavò. L’attore ha descritto quella confessione come la rivelazione di un “segreto di Pulcinella.” Nella lettera, Garko ha denunciato un sistema che costringe le persone a nascondersi per riuscire a lavorare nel mondo dello spettacolo. Per anni ha dovuto fingere, ma alla fine è riuscito a riappropriarsi della sua verità che l'ha costretto per anni a fingere relazioni che non sono mai esistite.