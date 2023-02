Gossip TV

Funerali Maurizio Costanzo, la commovente lettera della figlia Camilla

Oggi, lunedì 27 febbraio, si sono svolti i funerali di Maurizio Costanzo, morto a Roma venerdì 24 febbraio. A dare l'ultimo saluto al giornalista centinaia di volti del mondo dello spettacolo e non solo. Presenti anche Maria De Filippi e i figli Camilla, Saverio e Gabriele. La prima ha letto per il padre una dolce lettera come ultimo saluto.