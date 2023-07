Francesca Ferragni presto sposa: l'addio al nubilato in un resort di lusso!

Gossip TV

La sorella di Chiara Ferragni, Francesca Ferragni si sposerà presto: ecco tutto quello che sappiamo sul lussuoso addio al nubilato!

Francesca Ferragni convolerà presto a nozze e, secondo la tradizione, anche per lei è stato organizzato un lussuoso addio al nubilato: ovviamente, dietro tutta l'organizzazione c'erano le sorelle Chiara e Valentina Ferragni.

Francesca Ferragni presto sposa: ecco tutti i dettagli dell'addio al nubilato

La scelta del luogo dell'evento è ricaduta sulla Grecia, in particolare, su Mykonos, in un bellissimo hotel affacciato sul mare. Un resort esclusivo ed extra lusso. I dettagli sono stati svelati dalla pagina Instagram di Pipol Luxury: l'evento si è tenuto al Myconian Avaton Resort, in una delle spiagge dell'isola più note.

Sembra che le sorelle Ferragni e i loro ospiti abbiano soggiornato nelle villette del resort e dato il folto gruppo si è ipotizzato che la scelta della dimora sia stata Villa Ornos, il cui costo si aggirerebbe sui 4000 euro. Anche sui social la futura sposa ha condiviso i dettagli del suo addio al nubilato, mostrando i vari abiti sfoggiati. In particolare, uno di essi, uno splendido modello dell'Atelier Emé, dietro anche la realizzazione del suo abito nuziale, a cui sono succeduti diversi modelli, uno per ogni momento del party.

Francesca Ferragni convolerà a nozze il 9 settembre con il compagno Riccardo Nicoletti, padre del suo Edoardo, in una romantica cerimonia nel Castello di Rivalta e la sposa ha scelto le sue sorelle come damigelle per questo momento così significativo.