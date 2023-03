Fedez sui social: "Preferisco stare il più possibile lontano dai social”. Poi parla di Chiara Ferragni

Gossip TV

A poche ore dall'indiscrezione bomba di Fabrizio Corona, Fedez rompe il silenzio: le parole del rapper.

A poche ore dall'indiscrezione bomba di Fabrizio Corona che attraverso il suo canale Telegram ha diffuso lo scoop che i Ferragnez sarebbe sul punto di divorziare, Fedez ha deciso di rompere il silenzio annunciando di voler prendersi una pausa dai social ma anche ringraziato la moglie Chiara per il costante supporto.

"Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto", queste le parole di Fedez qualche minuto fa.

Il rapper, nonostante sembra non stia vivendo uno dei momenti più sereni della sua vita, ha di fatto smentito la notizia di Corona che questa mattina ha parlato della coppia annunciando una crisi e un disturbo depressivo di Fedez:

"Dopo la bufera post Sanremo - ha dichiarato Fabrizio Corona -le acqua in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo"

Per quanto concerne la seconda stagione della serie The Ferragnez, la cui messa in onda era prevista per la primavera di quest'anno, il lancio potrebbe slittare e Amazon continua a tacere sulla data ufficiale d'uscita.

La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto", ha spiegato Corona. "Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi".