Fedez riprende a seguire Chiara Ferragni: colpo di scena

Gesto di Fedez a sorpresa nei confronti dell'ex moglie Chiara Ferragni.

Fedez torna sotto i riflettori del gossip. Nelle ultime ore, il rapper è stato avvistato in due situazioni piuttosto diverse ma entrambe hanno scatenato la cronaca rosa.

Fedez torna a seguire Chiara Ferragni su Instagram

Il rapper è stato visto al Ritual, una discoteca esclusiva della Costa Smeralda, in atteggiamenti intimi con una donna misteriosa. Successivamente, è stato fotografato su uno yacht a St. Tropez in compagnia di Garance Authié, la modella parigina di vent'anni con cui sembra avere una relazione da qualche settimana.

Tuttavia, ciò che ha veramente catturato l'attenzione del pubblico è stato un evento accaduto su Instagram tra lunedì 22 e martedì 23 luglio: Fedez ha ripreso a seguire la sua ex moglie, Chiara Ferragni. Il fatto che il cantante abbia scelto di seguire nuovamente l'influencer cremonese ha destato notevole sorpresa. Ora, Fedez figura tra i followers di Chiara Ferragni. Tuttavia, la Ferragni non ha ricambiato il gesto, almeno per il momento.

E non è finita qui. I fan dei Ferragnez hanno notato un altro piccolo, grande dettaglio. In un video postato dal rapper a Villa Matilda sul lago di Como, si intravede una foto di Chiara Ferragni su uno dei taviloni di casa.

I fan dell'ex coppia si stanno interrogando sulle motivazioni dietro l'azione di Federico: cosa lo ha spinto a riavvicinarsi all'ex coniuge attraverso i social? Potrebbe essere un segno di nostalgia per il loro passato amore o c'è qualcos'altro in ballo? Solo il tempo potrà fornire risposte definitive.

Nel frattempo, i movimenti di Fedez non passano inosservati. Dopo essere stato visto con Garance Authié, la speculazione su un possibile nuovo amore si è intensificata. La giovane modella parigina, con la quale Fedez sembra avere un legame crescente, aggiunge un ulteriore strato di mistero alla sua vita personale già complicata.

In ogni caso, il ritorno di Fedez sotto i riflettori per le sue relazioni personali e le sue scelte social continua a mantenere alto l'interesse del pubblico. La sua vita, sempre sotto l'occhio attento dei media e dei fan, promette di regalare ulteriori colpi di scena nei prossimi giorni. Per ora, tutti restano in attesa di vedere come si evolveranno le dinamiche tra lui e Chiara Ferragni, così come la sua frequentazione con Garance Authié.