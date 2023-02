Fedez e Chiara Ferragni, le foto insieme smentiscono la crisi

Gossip TV

Tra Fedez e Chiara Ferragni non sembrerebbe esserci nessuna crisi: la coppia, infatti, è stata vista insieme a cena, sorridente e innamorata. Vediamo insieme cosa sappiamo.

Paparazzati in uno dei ristoranti più cool di Milano, Chiara Ferragni e Fedez sono stati visti sereni e sorridenti, a cena, insieme: altro che crisi, quindi! Dopo giorni in cui ci si chiedeva se i Ferragnez fossero giunti al capolinea, arrivano le foto che sembrano smentire la crisi del post Sanremo 2023.

Ferragnez, paparazzati insieme a cena sereni e sorridenti: crisi rientrata?

In molti hanno pensato che in realtà si sia sempre trattata di una montatura, una crisi orchestrata ad arte, per far parlare di loro: dall'assenza sui social, alla notizia dell'interruzione delle riprese della seconda stagione The Ferragnez, tutto organizzato per cavalcare l'onda del momento. Così, ieri sera è arrivato lo scoop del giornalista Alberto Dandolo che ha paparazzato i due insieme a cena, sereni e sorridenti.

A coloro che hanno provato a contraddire il giornalista sullo scoop, Dandolo ha risposto piccato:

"Per quei poveracci che dicono che non è lei o che la foto è vecchia. Ma che vi siete fumati?"