Fedez, dopo le dimissioni arrivano gli aggiornamenti del medico sulle sue condizioni di salute

Dopo le dimissioni di Fedez dal Policlinico di Milano, arrivano le parole di uno dei medici che l'ha avuto in cura durante il suo ultimo ricovero. Ecco cosa ha raccontato!

In questi giorni, Fedez è finito al centro delle notizie, a causa del suo ricovero presso il Policlinico di Milano. Il rapper è stato ricoverato d'urgenza per un'emorragia interna e dopo qualche giorno è stato dimesso con il benestare dei medici. Qualche ora fa, uno dei dottori che l'ha seguito durante la sua permanenza in ospedale ha svelato alcuni dettagli sulle sue condizioni di salute.

Fedez ricoverato per un'emorragia: dopo le dimissioni parla uno dei dottori che l'ha seguito

Il rapper ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, condividendo con loro i vari step che sono seguiti al suo ricovero: l'ex marito di Chiara Ferragni ha raccontato di essere stato ricoverato per un'emorragia interna e ha ringraziato lo staff medico del policlinico che si è occupato di lui. In un video successivo, Fedez ha anche smentito diverse fake news sulla sua salute, dichiarando che l'emorragia non è stata causata dall'abuso di alcool e sostanze stupefacenti, come hanno scritto diversi giornali.

A dare man forte al rapper è intervenuto anche il dottor Marco Antonio Zeppa, che ha curato Fedez quando a ottobre è stato ricoverato d'urgenza per un'emorragia causata da due ulcere. Raggiunto da Adnkronos, il medico ha anche lui smentito che l'emorragia sia stata causata dall'abuso di sostanze come alcool o droghe e ha rivelato come sta il rapper:

"Fedez adesso sta bene. E per favore, basta attaccarlo. Nel suo caso, lo dico con certezza perché lo conosco, i sanguinamenti di cui ogni tanto soffre non sono affatto dovuti all’abuso di sostanze come alcol o droga. Mi sento assolutamente di escluderlo"

Il medico ha anche aggiunto che l'intervento subito da Fedez qualche mese fa avrebbe potuto avere, nel suo decorso, la presenza di casi di una o più emorragie interne, ma che, tempo qualche giorno di riposo, il rapper starà di nuovo bene:

" Voglio dire chiaramente che il sanguinamento da anastomosi gastro-digiunale dopo intervento di duodeno-cefalo-pancreasectomia è un’evenienza che si può riscontrare in una discreta percentuale di casi, anche a distanza e più di una volta. Qualche giorno di tranquillità e Fedez potrà riprendere serenamente la sua attività lavorativa"

Fedez, come sta il rapper oggi?

Il rapper ha raccontato ai fan sui social come sta vivendo i primi giorni post-dimissioni: Fedez ha condiviso con i followers i momenti successivi all'uscita dall'ospedale, mostrandosi insieme ai figli Leone e Vittoria e raccontando che sperava di poter essere abbastanza in forze da poter sostenere i vari impegni lavorativi che lo attendevano questa estate.

Tuttavia, stando ad alcuni recenti suoi aggiornamenti, Fedez si è visto costretto ad annullare tre date di eventi a cui avrebbe dovuto partecipare, in quanto necessita di riposo assoluto per recuperare del tutto le forze. Su Instagram, infatti, ha pubblicato un messaggio in cui si diceva rammaricato nel dover annullare alcuni impegni lavorativi, ma viste le sue condizioni di salute non può fare altrimenti:

"E' con grande rammarico che mi trovo costretto ad annullare le tre date per venerdì. Ho bisogno di riposo e di recuperare un po' le forze"