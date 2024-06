Fedez assente al TIM Summer Hits, "sta male"

Gossip TV

Non c'è pace per Fedez che sembra sia stato nuovamente ricoverato in ospedale. Il rapper era atteso nel corso della serata di giovedì 13 giugno per il terzo appuntamento con l'evento del TIM Summer Hits, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Fedez,"sta male, si trova nuovamente al San Raffaele di Milano", l'indiscrezione

Fedez si sarebbe dovuto esibire con la sua ultima e discussa hit, "Sexy shop" interpretata insieme a Emis Killa ma non si è presentato sul palco di Piazza del Popolo. L'ex compagno di Chiara Ferragni, secondo quanto si apprende nelle ultime ore, starebbe nuovamente combattendo con i suoi problemi si salute. Fedez sarebbe stato nuovamente ricoverato in ospedale secondo quanto ha riferito Alessandro Rosica, noto sul web come Investigatore Social, il quale su Instagram ha rivelato:

"Persone che lavorano nell’ospedale mi hanno avvisato già ieri. Fedez si trova al San Raffaele di Milano. Come vi ho sempre detto, Fedez sta male, è inutile negarlo, ha avuto un brutto male, quindi non è facile uscirne. Come sempre lì con lui ci sono la sua assistente Eleonora e la sua famiglia. Credo che sui social non lo vedremo per un po’ perché sta male. Gli mandiamo un grandissimo in bocca al lupo".

Al momento non sono stati rilasciati molti dettagli sulle ragioni specifiche del ricovero o sulle condizioni attuali del rapper che negli ultimi anni ha dovuto affrontare importanti e diversi problemi legati alla salute fisica e mentale. Circa tre anni fa, è stato operato per un tumore, e da allora ha continuato ad affrontare vari problemi di salute, che lo hanno portato più volte in ospedale. La recente separazione dalla moglie, Chiara Ferragni, e il caso del pestaggio ai danni di Cristiano Iovino hanno ulteriormente aggravato il suo stress e le sue condizioni generali.