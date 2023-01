Federico Fashion Style, sul cachet di Verissimo interviene Selvaggia Lucarelli: "Vi spiego cosa è successo"

Gossip TV

Selvaggia Lucarelli ha rivelato nel suo podcast Il Sottosopra cosa si nasconderebbe dietro il coming out di Federico Fashion Style a Verissimo e in particolare sul mistero legato al cachet. Ecco cosa ha rivelato.

Il coming out di Federico Fashion Style a Verissimo fa ancora discutere, ma non per la rivelazione in sé, quanto per il mistero legato al cachet della sua partecipazione al programma. A dare qualche informazione in più è stata Selvaggia Lucarelli, nel suo podcast Il Sottosopra.

Selvaggia Lucarelli chiarisce il mistero del cachet a Federico Fashion Style

L'hair stylist, solo ieri, aveva chiarito che non era andato in tv per soldi, ma perché sentiva che era giunto il momento di dire la verità e tutelare la figlia Sophie. Al suo coming out Selvaggia Lucarelli ha dedicato la puntata del suo podcast, in cui ha svelato che il coming out era nell'aria da tempo e che Federico Fashion Style aveva deciso di organizzarlo in ogni dettaglio.

La giornalista ha parlato di:

"Una trattiva ovviamente anche economica, con programmi e conduttori, a un certo punto ricordo che stava per andare al GFVip per fare la sua rivelazione. Poi è saltato tutto e ha deciso di affidarlo a Silvia Toffanin."

Quindi, non era una dichiarazione spontanea, ma un accordo tra le parti, concordato in ogni parte. La giornalista ha sottolineato che si è trattato di una vera e propria operazione commerciale, con tanto di cachet e che non è qualcosa da biasimare. Ciò su cui ha puntato l'accento Selvaggia Lucarelli è stato il linguaggio usato dal parrucchiere delle star, il quale, anche se involontariamente, risentiva evidentemente di pregiudizi interiorizzati, che lo hanno spinto a usare espressioni come "famiglia o relazione normale".

Inoltre, la giurata di Ballando con le Stelle ha sottolineato l'ipocrisia dell'hair stylist verso l'ex compagna Letizia Porcu: se a lui è stato concesso poter rivelare la sua omossessualità, perché invece lei dovrebbe tener nascosta la vita privata per timore dei giudizi delle persone? Come ha dichiarato la giornalista:

"Insomma, la mamma dovrebbe proteggere la figlia dalle brutte voci, perché la figlia può leggere sui giornali che il papà è gay e noi ne siamo felici. Però sapere che la mamma ha una vita sentimentale potrebbe causarle dei traumi..."