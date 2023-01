Federico Fashion Style, pronto a svelare la verità: "Non voglio più nascondermi"

Gossip TV

Il parrucchiere dei vip, Federico Lauri, alias Federico Fashion Style, sembra finalmente deciso a rivelare la sua verità. Dopo il divorzio dalla moglie Letizia Porcu, infatti, l'artista ha più volte affermato che avrebbe voluto raccontare la sua versione della storia. Vediamo insieme cosa ha detto.

Federico Fashion Style sembra pronto a rivelare tutta la verità su di lui. Dopo la notizia della separazione dalla moglie Letizia Porcu, il parrucchiere delle star è finito al centro di una bufera mediatica, a causa di alcune accuse che sono piovute su di lui, a proposito di bugie e di una doppia vita.

Federico Fashion Style, quale verità è pronto a svelare?

Il giornalista Alessandro Rosica lo aveva apertamente accusato di aver mentito per anni e che erano le sue bugie ad aver spinto Letizia Porcu a chiedere la separazione. Da parte sua, l'artista aveva più volte negato, minacciando il giornalista di portarlo in tribunale per le calunnie che aveva diffuso.

Dopo un periodo di silenzio, il parrucchiere delle star è tornato sui social e ha rilasciato una lunga dichiarazione in cui si dice pronto a svelare la sua verità, a raccontare tutto quello che finora ha sempre taciuto. Soprattutto, ha ammesso di essere finalmente più felice:

"Tirando le somme, ho ancora più chiaro e sono ancora più sicuro di quello che ho deciso. Sono felice e sto molto bene. Mi chiedete come mai non rido molto, ma per ora è così, le cose cambiano a piccoli passi. Ed è proprio vero che quando si dice si chiude una porta si apre un portone. Ti accorgi delle persone che hai vicino, di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere, ma di realtà, di sapersi guardare negli occhi e di dire le cose belle e le cose brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io."

Il parrucchiere non ha poi mancato di lanciare una frecciatina anche ai suoi haters e a tutti quelli che hanno sempre parlato male di lui e lo hanno accusato di essere un personaggio costruito:

"Detto questo chi vuole capire capisce, tanto chi vuol capire ha già capito, ma poi non parla ma fa parlare gli altri. Perché prima parlavano, dicevano e raccontavano, poi però si mettono al posto loro. Perché non lo dite che vi sono arrivate venti diffide? Ma chiudiamo questo argomento."

Federico Lauri si è poi augurato che questo 2023 sia un anno di rinascita per lui, non solo per i cambiamenti lavorativi, ma anche per le sorprese che ha in serbo per tutti i suoi fan. Ma si mantiene sul vago: "Non vi voglio dire nulla, perché ci sono i gufi che gufano dietro."