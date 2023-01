Federico Fashion Style farà coming out a Verissimo: lo scoop shock

Gossip TV

Federico Fashion Style sabato 21 gennaio sarà ospite a Verissimo per raccontare "tutta la verità sulla sua nuova vita".

Federico Lauri – meglio conosciuto come Federico Fashion Style, il noto il parrucchiere delle vip originario di Anzio, sarà ospite nel corso del nuovo appuntamento con Verissimo in onda domani, 21 gennaio 2023.

In una Instagram story, Federico aveva già anticipato che presto si sarebbe finalmente mostrato senza maschere è poco fa è arrivato lo scoop di Alessandro Rosica in cui ha rivelato che nel corso del salotto di Silvia Toffanin, Federico Fashion Style farà coming out, ammettendo di essere gay e allo stesso tempo di aver amato la mamma di sua figlia, Letizia Porcu, con la quale è stato legato per 17 anni.

"News shock ultim’ora spoiler Verissimo di domani pomeriggio esclusiva di Alessandro Rosica - si legge sulla pagina Instagram di Investigatore Social - chiunque riporti la notizia è pregato di citare la fonte. Federico ha infatti ammesso di essere Gay e allo stesso tempo di aver amato la mamma di sua figlia “ Letizia “ non mancheranno frecciatine molto forti verso di lei. Il parrucchiere ha infine rivelato di aver sempre voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia anni fa ( cosa non vera ) alla fine caro Federico ho avuto un’altra volta ragione io, si, dato che fino a qualche settimana fa mi hai dato del bugiardo, invidioso e geloso davanti tutt’Italia @federico_fashion_style era ovvio che tu provassi a smentirmi ( dovevi prendere fior di quattrini e far coming out davanti tutt’Italia, in questo caso a verissimo ) da oggi sei libero, da oggi inizia la tua nuova vita “ una vita parallela” come l’ho sempre definita io ( che conoscevo molto bene e che va avanti da tantissimi anni ) e non da poco come hai riferito tu"

"Nella vita non bisogna usare le maschere, ma bisogna vivere nella realtà - queste le parole di Federico Fashion Style - L’importante è guardarsi negli occhi e dirsi tutta la verità, sia le cose belle che quelle non facili. Non bisogna nascondersi, la vita va affrontata come faccio. Ragazzi tranquilli che appena posso vi dirò tutto. Vi racconterò tutto, ma proprio tutto. Perché io voglio essere trasparente e dire la verità. Anche per questo il 2023 sarà per me un anno di rinascita. Sia per questo, che per i cambiamenti professionali e altro"