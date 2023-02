Federico Fashion Style, ancora attacchi contro l'ex compagna Letizia Porcu

Gossip TV

Non si placa la guerra tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu. Questa volta, l'hair stylist dei vip si è lamentato perché l'ex compagna avrebbe portato via la serenità alla figlia Sophie. Vediamo insieme cosa è successo.

La lunga querelle tra Federico Fashion Style e l'ex compagna Letizia Porcu non sembra volersi fermare. Dopo il coming out a Verissimo di Federico Lauri e le foto che ritraevano Letizia Porcu sorridente con il nuovo compagno si sperava che la situazione fosse finalmente conclusa, invece, l'hair stylist è tornato all'attacco e questa volta sembra che sia coinvolta anche la figlia della coppia, la piccola Sophie.

Federico Fashion Style, volano accuse contro Letizia Porcu

Intervistato dal settimanale Nuovo, il parrucchiere dei vip si è mostrato visibilmente dimagrito - e anche Silvia Toffanin lo aveva notato quando era stato ospite a Verissimo - e ha ammesso che tutto lo stress di questi mesi lo avevano portato a perdere 25 kg. La separazione dalla compagna con cui ha vissuto una storia d'amore durata 17 anni e da cui ha avuto la figlia Sophie non è stata semplice, soprattutto, perché i due hanno sono stati spesso al centro del gossip per le continue frecciatine che si lanciavano.

In particolare, l'hai stylist ha ammesso che il suo coming out è arrivato proprio in questo periodo per evitare che la figlia sapesse da altri la verità, dato che - come ha riferito - persone vicine all'ex compagna aveva iniziato a spettegolare su di lui. Tuttavia, nell'intervista al settimanale di Signoretti, Federico Fashion Style ha ammesso di non aver avuto ancora il coraggio di comunicare a Sophie di essere gay e che in questo periodo per la piccola c'è una situazione difficile in corso. La madre, infatti, si è trasferita in un'altra abitazione e ha portato con sé tutti gli abiti della bambina:

"Letizia ha portato via tutti i vestiti di nostra figlia. Le ha tolto ogni certezza, per lei è stato un trauma. Non ho nemmeno più le mutandine da cambiarle. Avrei voluto che trovassimo un accordo pacifico, ma così non è stato. Letizia vuole andare in tribunale."

Il parrucchiere dei vip ha raccontato che è comunque felice per l'ex compagna, che ha iniziato una storia d'amore con il dj Vincent Arena, mentre lui al momento vuole restare single, perché il suo unico amore è la piccola Sophie,