Fabrizio Corona svelato il nome del figlio, la reazione di Sara Barbieri

L'ex re dei paparazzi e la fidanzata Sara Barbieri hanno comunicato il nome che daranno al loro primogenito che sarà un maschietto.

Fabrizio Corona ha recentemente annunciato la gravidanza della sua compagna, Sara Barbieri, esprimendo il desiderio di diventare padre di una femmina piuttosto che di un maschio. Per Corona si tratta del secondo figlio, dopo la nascita 20 anni fa, di Carlos Maria, nato dalla relazione dell'ex re dei paparazzi con l'ex modella croata, Nina Moric.

Fabrizio Corona: "E' in arrivo Johnny Maria Corona!"

In un'intervista, Corona ha rivelato di aver sempre sognato di avere una figlia. Poco dopo l'annuncio, il noto esperto di gossip Alessandro Rosica, conosciuto per le sue anticipazioni sui personaggi famosi, ha rivelato in anteprima il sesso del futuro bambino dell'ex re dei paparazzi.

"Sarà un maschietto e sono il primo a dirlo con certezza", ha rivelato Rosica. Anche i colleghi di Corona al portale Dillinger News avevano già rivelato che la bambina si sarebbe chiamata Dea Vittoria, ma i piani non sono andati come sperava la coppia. Qualche ora fa, Fabrizio ha rivelato su Instagram il nome che hanno deciso di dare al figlio in arrivo:

"Sara è triste perché è maschio, mi dispiace ma è in arrivo Johnny Maria Corona !"

Un nome che tuttavia la giovane fidanzata non sembra condividere. Sara, nei commenti, ha infatti replicato

"Idiota 😂😂😂 non è vero!! basta sia più tranquillo di te!!! E NON si chiamerà Johnny"!

Corona e Sara Barbieri, modella di 24 anni con cui forma una coppia fissa già da quattro anni, al settimanale Chi l'ex re dei paparazzi, aveva parlato della voglia di diventare genitori e la speranza che fosse una femmina.

"Non lo voglio maschio. A quel punto, allora, lo chiamo Fabrizio Corona Junior, tutto intero con il mio nome e cognome. Comunque io spero sia femmina, è sempre stato il mio sogno, Ci pensavamo da un anno. Siamo pazzi di gioia. Sogno che sia una bambina, ma va bene tutto. Siamo molto contenti per questa bella novità."

