Fabrizio Corona: “Mi sposo a settembre con Sara. E Belen mi dice che…”

L'ex re dei paparazzi si è raccontato a cuore aperto sull'ultimo numero di Chi: le nozze con Sara pronto a il sogno di trasferirsi in America

Fabrizio Corona questa volta fa sul serio. L'ex re dei paparazzi si è raccontato a cuore aperto in un'intervista rilasciata sull'ultimo numero di Chi, rivelando di essere pronto a convolare a nozze con Sara Barbieri, la giovane modella con quale è impegnato da un anno.

Fabrizio Corona: “Mi sposo a settembre con Sara"

Ecco cosa ha raccontato al magazine diretto da Alfonso Signorini:

Di questa ragazza non ho mai parlato, con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato… Ma siamo insieme da un anno, con lei convivo da un anno, con lei e con Carlos. Sara è importante, è diversa, sì, lei è una storia importante per me. Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare. Ha una testa e un’anima profonde come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita. Infatti questa è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto nella mia vita.

Fabrizio ha poi rivelato delle sue imminenti nozze e della voglia di trasferirsi in America:

Ho progetti seri con Sara, farei anche un figlio con Sara. Io Sara la sposo, noi due ci sposiamo. Arrivato a questa età ha un significato un po’ più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nullatenente. A Settembre, magari Ottobre, non lo so bene. Saranno delle nozze intime, familiari, ma devo ancora capire, anche dove mi trovo. Sono stato in carcere e ai domiciliari fino a tre giorni fa. Ho i miei pensieri, certo; fra un po’, a cinquant’anni, con Sara voglio trasferirmi a vivere in America, è il mio sogno, ho un anno e mezzo per realizzarlo e già lo sto facendo.

Fabrizio si trovava a Capri durante l'intervista a Chi. E il mare non lo vedeva da quattro anni. A tal proposito, ha raccontato un curioso aneddoto relativo a Belen Rodriguez, la sua nota ex fidanzata con la quale ha ancora ottimi rapporti: “Belen spesso mi chiede: ‘Ma come fai a non impazzire?’ E, questa domanda, da un buon siciliano, Corona le ha risposto: "Io il mare ce l’ho dentro”