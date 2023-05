Fabrizio Corona, attacco contro Sophie Codegoni: "Si è fatta il filler mentre era incinta, anche se è vietato"

Gossip TV

Fabrizio Corona, tramite il suo canale Telegram, ha puntato il dito con l'ex tronista ed ex gieffina, Sophie Codegoni e della scelta di sottoporsi ad un intervento estetico durante la gravidanza.

Fabrizio Corona contro Sophie Codegoni: " L'ossessione della bellezza, non trova freni neanche davanti la salute di un figlio"

Corona, che per qualche tempo è stato l'agente della Codegoni e con cui ora i rapporti sembrano si siano del tutto interrotti, ha voluto fare le congratulazioni all'ex tronista che è diventata mamma della piccola Céline Blue, nata dalla relazione di Sophie con Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha conosciuto durante la sesta edizione del Gf Vip.

L'ex agente dei paparazzi ha parlato anche di presunto intervento estetico, ovvero dei filler (iniezioni di acido ialuronico) alle labbra a cui sarebbe sottoposta l'ex gieffina durante la gravidanza, facendo emergere una certa ossessione per la bellezza tanto da eseguire un intervento vietato durante la maternità:

"Non cerchiamo di fare sempre polemica e facciamo gli auguri alla neo arrivata stupenda Celine Blue, senza soffermarci ovviamente sul nome scelto, Ilary Blasi docet. Ma studiando le storie Ig - si legge nel gruppo Telegram di Corona - abbiamo notato sulle labbra della giovane showgirl un'iniezione di filler o acido ialuronico, cosa vietata durante la gravidanza da tutti i medici".

"Abbiamo voluto aspettare la nascita per porvi questa domanda: l'ossessione della bellezza, o per meglio definirla dismorfofobia (ovvero una patologia che si manifesta con una preoccupazione cronica e immotivata per un un presunto difetto fisico, ndr ) non trova freni neanche davanti la salute di un figlio che oggi, timbro di fabbrica di ogni giovane influencer, oltre che felicità porta gioie ma soprattutto tanti soldi per i clienti pubblicitari intorno al mondo baby?

In passato, Fabrizio Corona, aveva parlato della coppia come di due "due ebetini" con dei contenuti degni dell'era social, affermando inoltre che la madre della Codegoni, "venderebbe la figlia per una copertina e una diretta Instagram". L'ex re dei paparazzi aveva anche fatto una infausta previsione: ovvero che Sophie e Alessandro sarebbero durati al massimo tre mesi, ma oggi, i due ex volti del Gf Vip, hanno di gran lunga superato il pronostico festeggiando l'arrivo della piccola Céline Blue, venuta alla luce il 12 maggio scorso.