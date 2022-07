Fabrizio Corona anticipa il viaggio di nozze con la promessa sposa Sara Barbieri

Gossip TV

Fabrizio Corona e Sara Barbieri anticipano il viaggio di nozze e volano a Capri.

Dopo aver annunciato le nozze con Sara Barbieri, Fabrizio Corona e la sua promessa sposa sono volati a Capri per una fuga romantica. Per la prima volta, dopo l’annuncio dell’imminente matrimonio, la coppia si mostra insieme sui social.

Fabrizio Corona porta Sara Barbieri a Capri

Fabrizio Corona si sposa, a settembre o ottobre come confessato da lui stesso, con Sara Barbieri modella di 22 anni (ben 26 anni in meno dell’ex re dei paparazzi), con la quale ha rivelato di convivere da un anno in gran segreto, preferendo proteggerla dai gossip e dalle luci della ribalta. Al settimanale Chi, Corona ha parlato a lungo del rapporto con Sara, ammettendo di voler costruire con lei una famiglia, dopo averla vista interagire alla perfezione con il figlio Carlos Maria.

“Ho progetti seri con Sara, farei anche un figlio con Sara. Io Sara la sposo, noi due ci sposiamo. Arrivato a questa età ha un significato un po’ più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nullatenente. A settembre, magari ottobre, non lo so bene. Saranno delle nozze intime, familiari, ma devo ancora capire, anche dove mi trovo. Sono stato in carcere e ai domiciliari fino a tre giorni fa. Ho i miei pensieri, certo; fra un po’, a cinquant’anni, con Sara voglio trasferirmi a vivere in America, è il mio sogno, ho un anno e mezzo per realizzarlo e già lo sto facendo”.

Dichiarazioni forti quella di Corona che sembra aver perso totalmente la testa per Sara ed essere ponto ad impegnarsi in questo matrimonio. In attesa delle nozze e dell’annuncio della data ufficiale, Sara e Fabrizio sono volati a Capri per concedersi un po’ di relax, una luna di miele anticipata, mostrandosi per la prima volta insieme sui social. La coppia appare serena mentre si gode le bellezze del paradisiaco atollo partenopeo, pronta a giurarsi amore eterno dopo l’estate.