Fabio Fazio pensa ad un programma con Amadeus su Nove? Parla il presentatore di Che Tempo che Fa

Fabio Fazio festeggia il risultato pazzesco di Che Tempo che Fa dopo il trasloco su Nove, e intanto rivela se ha intenzione di condurre un nuovo programma insieme ad Amadeus.

La nuova stagione di Che Tempo che Fa su Nove è stata un vero e proprio successo in termini di share, ma anche di eco sui social networks, con interviste di primo piano che hanno fatto il giro del web per giorni e giorni. Fabio Fazio può festeggiare, mentre confessa di aver sentito Amadeus in vista del suo approdo sulla rete Warner Bros. Discovery.

Fabio Fazio festeggia il successo di Che Tempo che Fa

Quando ha annunciato di aver ufficialmente divorziato dalla Rai nel peggiore dei modi, con tante polemiche che hanno seguito per mesi il suo approdo su Nove, dopo il contratto siglato con Warner Bros. Discovery, Fabio Fazio è stato al centro del gossip ma ha decisamente rispettato le aspettative del pubblico, con una stagione strepitosa di Che Tempo che Fa. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Fazio non ha nascosto la sua grandissima soddisfazione per questa edizione del suo programma che ha visto ospiti illustri come il Papa, l’attrice Zendaya ma anche il regista Martin Scorsese.

“È stata una sorpresa bellissima perché il pubblico ci ha seguito con grande affetto e stima. Questa rete, giovane e in crescita, ha dimostrato di essere contemporanea. Si respirano entusiasmo, vitalità e una sana leggerezza, ne siamo stati piacevolmente contagiati […] Oltre la più rosea delle previsioni e l’impensato degli auspici. Poi, più che lo share, per me contano le teste: siamo stati per 26 puntate ogni domenica sul podio dei tre programmi più visti”.

Che Tempo che Fa ha, infatti, registrato una media di oltre due milioni di spettatori con il 10.5 % di share, diventando il migliore programma di sempre nella storia del gruppo Warner Boys. Discovery Italia. Fazio ha poi rivelato di non aver ancora pensato alla nuova edizione, volendo prima sondare il terreno sulle nuove tendenze, anche se sempre nuove idee gli frullano in testa. Tra queste c’è anche una collaborazione con Amadeus?

Fabio Fazio e Amadeus insieme su Nove?

Dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai sembra essere iniziato una sorta di esodo e altri volti noti della rete nazionale sono approdati su Nove, come Amadeus che ha firmato un contratto lasciando i suoi storici programmi e non rinnovando l’impegno con il Festival di Sanremo, come aveva preannunciato prima dell’ultima edizione della kermesse musicale d’Italia. Il presentatore Rai ha stupito e con lui si mormora ci sarà presto anche Fiorello dopo Viva Rai2!. Fazio e Amadeus stanno pensando di condurre insieme un nuovo programma, magari frutto proprio delle idee del presentatore di Che Tempo che fa? Ecco come ha risposto lui.

“Ci siamo sentiti, ma bisogna rispettare e onorare il suo contratto in corso con la Rai. Siamo solo all’inizio: io ho altre tre anni davanti, lui quattro. E ripeto l’entusiasmo c’è”.