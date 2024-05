Eurovision Song Contest 2024: "Lo spettacolo è grandioso", parla Mara Maionchi

Gossip TV

Mara Maionchi pronta per la finale dell'Eurovision Song Contest: tutte le emozioni e impressioni della nota discografica.

L'attesa è finalmente finita! Stasera, sabato 11 maggio 2024 su Rai 1, si accendono i riflettori per il gran finale dell'Eurovision Song Contest condotto, nella versione italiana, da Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

L'Eurovision 2024 di Mara Maionchi

Manca davvero pochissimo alla finale dell'Eurovision Song Contest, che andrà in onda stasera sabato 11 maggio 2024 su Rai 1. Tra gli artisti più attesi c'è la nostra Angelina Mango con il brano sanremese La Noia. Intervistata da Superguidatv, la nota e amata discografica ha parlato di questa nuova esperienza che la vedrà al timone della versione italiana del festival insieme a Gabriele Corsi:

Parto la mattina per arrivare a mezzogiorno per poi fare il programma la sera, poi ripartire per fare il programma da Fazio. È diverso però rispetto a ballare, è una cosa che richiede molta più fatica del viaggio dove sei assistita e riverita. È un grande dispiacere avere dei dubbi. Salerno mi dice sono pazza, già me lo dice quasi tutti i giorni...

Ci sono diversi paesi e cantanti che mi sono piaciuti anche se non ho gradito sempre il pezzo. Sono tutti bravissimi, divertenti, poi ci sono pezzi per i ragazzi, ballabili, di gioia. Lo spettacolo è grandioso.

Angelina Mango emoziona la sala stampa a Malmo

L'Eurovision Song Contest quest'anno ospiterà sul palco Angelina Mango. Proprio la giovane cantautrice ed ex allieva di Amici ha lasciato tutti senza fiato intonando per giornalisti e sala stampa una commovente versione di Imagine, il brano di John Lennon. "Ieri notte mi sono esibita su quel bellissimo palco dell’Eurovision con il mio cuore pieno d’amore. Sono andata a letto così fiera di me stessa e di noi tutti. Oggi ancora una volta lascio che sia la musica a parlare e questo è il messaggio più forte che io possa condividere" ha detto la cantante lanciando un bellissimo messaggio di pace.