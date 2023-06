Emma Watson paparazzata a Venezia insieme al nuovo fidanzato

Gossip TV

Anche Emma Watson, oltre ai turisti di quasi tutto il mondo, ha scelto l’Italia come meta di una vacanza. L’attrice è stata immortalata insieme al nuovo fidanzato: l’imprenditore Ryan Walsh.

Nessuno resiste al fascino della nostra bella penisola, che infatti è letteralmente invasa dai turisti. A essere prese d’assalto da famiglie in braghe corte e infradito, o da orde di giapponesi con i cappellini da sole, sono soprattutto le grandi città d’arte: Roma, Firenze e Venezia. Quest’ultima è stata scelta come meta di svago da Emma Watson alias Hermione Granger della saga di Harry Potter.

Ryan Walsh, il nuovo fidanzato di Emma Watson

L’attrice di Blin Ring e de La Bella e la Bestia, è stata infatti avvistata insieme al suo nuovo fidanzato Ryan Walsh a bordo di un taxi e per la strada. I paparazzi non hanno dimenticato di immortalarla, e così le sue foto hanno fatto il giro dei tabloid britannici. The Sun, commentando la relazione fra i due piccioncini, ha scritto che finalmente la Emma Watson ha trovato una persona intelligente come lei. Ma chi è Ryan Walsh, che va a sostituire Brandon Green, figlio del milionario Sir Philip Green? Si tratta di un imprenditore che lavora nel mondo della tecnologia e ha fondato, a Los Angeles, il Walsh Consulting Group, che ha sede a Los Angeles. Sempre secondo The Sun, i due si divertono molto insieme.

Le foto di Emma Watson a Venezia

Le foto vacanziera di Emma Watson sono state condivise su social anche dai fan dell’attrice, e chi siamo noi per non farvele vedere?