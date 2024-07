Emma Marrone la confessione che spiazza: "Un oggetto a cui non rinuncerei mai? Sono indecisa fra il dildo e la Playstation"

Gossip TV

Intervistata da GQ, l'artista salentina, Emma Marrone, si è raccontata a cuore aperto: dalle confessioni intime alla sua battaglia contro gli hater. Una lunga e interessante intervista in cui Emma, attualmente impegnata nel suo tour estivo partito il 13 giugno scorso da Moncalieri con tappa finale a Catania (e a cui faranno seguito altre tre date in autunno), ha parlato senza freni e con la sua consueta schiettezza.

Emma Marrone a cuore aperto: "Sono fatta di carne e ci sono sere in cui mi piacerebbe trovare qualcuno a casa ad attendermi, banalmente anche nel letto"

Alla domanda a cosa non rinunceresti mai? l'ex allieva di Amici ha subito spiazzato tutti facendo diventare la sua risposta già virale:

"Un oggetto a cui non rinuncerei mai? Sono indecisa fra il dildo e la Playstation, poi te lo dico”

Ma naturalmente la cantante non si è limitata ad una sola confessione. Emma ha parlato anche dei suoi sogni del cassetto, come quello di suonare alla Royal Albert Hall di Londra e duettare con altri artisti. Quali? La 40enne salentina non ha rivelato i nomi per scaramanzia ma ha dichiarato di aver incontrato da giovane uno dei suoi miti. Chi? Vasco Rossi.

"La volta in cui ho conosciuto il mio mito? Mi sono comportata non tanto da groupie, più da fan però di quelle fan che fanno scena muta ed è stata con Vasco Rossi. Ero talmente tanto scioccata di vederlo da vicino, potergli parlare, che alla fine ho fatto scena muta, come una cretina!"

Impossibile non tornare poi su un argomento che ad Emma sta molto a cuore: gli hater e gli attacchi sempre molto frequenti sul suo aspetto fisico. A tal proposito, la cantante ha dichiarato:

"Se soffro ancora davanti a certi commenti che leggo sui social? Sì, assolutamente, ma non per il motivo che alcuni potrebbero pensare. Io mi arrabbio non per me stessa, per il cosiddetto body shaming che fanno a me, ma perché penso a chi legge quei commenti, a quei ragazzi e a quelle ragazze che magari stanno soffrendo per il proprio corpo, e che davanti a tutto questo odio gratuito rischiano di abbattersi, di ammalarsi. Conosco troppe persone che sono finite male, ed è per loro, per le loro famiglie che non smetterò mai di rispondere a questi odiatori seriali."

"Davanti a tutta questa cattiveria l’unica soluzione è alzare la testa e contrattaccare. A me puoi dire tutto, che sono brutta, che sono grassa, che ho la pancia, che ho le gambe grosse, non me ne frega niente. Io mi vedo davanti allo specchio, so chi sono, conosco il mio vissuto e sì, mi piaccio. Sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato. Magari non sarà perfetto, ma è bello proprio perché è reale. Quindi che mi dicano pure quello che vogliono, non mi fa né caldo né freddo, ma alla mia gente no, i miei fan non me li devono toccare, non si devono permettere di ferirli con i loro commenti idioti."

Parlando poi della sua vita sentimentale, Emma ha ribadito di essere single e anche felicemente.

"Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un compagno. Certo, sono fatta di carne e ci sono sere in cui mi piacerebbe trovare qualcuno a casa ad attendermi, banalmente anche nel letto, ma questo sentimento non mi spinge mai a pensare che andrebbe bene chiunque. Sono single, ma non sola, ho tante famiglie. Per carattere posso stare senza compagno, ma non senza una comunità di affetti. Poi trovare un uomo mica è facile."