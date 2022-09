Gossip TV

Rosario Marrone è scomparso all’età di 66 anni: la dedica di Emma e i messaggi di cordoglio.

Lutto per Emma Marrone, il padre Rosario è morto nelle scorse ore, lasciando la sua famiglia all'età di 66 anni. L’annuncio della scomparsa del padre della cantante è arrivato nella tarda serata da parte del comune di Aradeo, poi nelle prime ore del mattino, l’addio pubblico della cantante sui social.

Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà”

"Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca" il messaggio di Emma dedicato al papà accompagnato da una foto che ritrae il padre con una chitarra. E' proprio grazie a Rosario che la cantante salentina è riuscita a diventare una delle musiciste più apprezzate in Italia. E' stato lui a far salire per la prima volta la figlia su un palco, prima con i Karadreon, un gruppo con cui suonava, poi con gli H2O, in cui era il chitarrista.

A Verissimo, qualche tempo fa, Emma aveva parlato del padre spiegando:

"Rosario è la vera rockstar della famiglia. Mio padre è davvero una rockstar, è un mito. Papà è l’uomo migliore che io abbia mai conosciuto nella mia vita. Veramente. E’ un grande. La cosa bella? Sono gli occhi di mio padre quando guarda mia madre. Sono occhi d’amore. Mio padre senza mia madre sarebbe veramente perso. Perso… proprio la stima, la stima nei confronti di mia madre. Mio padre è un uomo che ha capito che mia madre sta una spanna sopra a tutti e anche sopra a lui e lo accetta."

Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza per la perdita di Emma, tra i quali quelli di Laura Pausini, Paola Turci, Elodie, Chiara Ferragni, Francesca Michielin e l'ex compagno Stefano De Martino.