Emilio Fede durissimo contro Mara Venier: "Ricordati che non eri nessuno"

L’ex direttore del Tg4 durissimo contro la Venier mentre salutava il pubblico concludendo la stagione di Domenica In.

In una diretta Instagram, l’ex direttore del Tg4, Emilio Fede si è scagliato duramente contro Mara Venier durante il discorso con cui la conduttrice veneta ha chiuso la stagione di Domenica In. "Un’ultima puntata per me non facile" ha dichiarato Mara, in riferimento alla perdita del genero Pier Francesco Forleo che la Venier ha voluto ricordare anche in apertura del talk show di Rai 1.

"Mannaggia la miseria, ricordati Mara che non eri nessuno" ha commentato Emilio Fede in un video diventato immediatamente virale.

Il motivo dell'astio dell'ex direttore del Tg4 nei confronti della Venier non è chiaro se fosse riferito al commento di Mara a fine puntata o alla sua conduzione nel corso del programma.

Fede, sempre su Instagram ha dichiarato di essere molto provato per la perdita di Silvio Berlusconi.

"Scompare un uomo straordinario, dal punto di vista umano soprattutto. Abbiamo vissuto tanti momenti insieme. Lui mi ha assunto tanti anni fa e poi c’era molto affetto. Ed è sempre stato ricambiato da me negli anni. Non mi va di dire che sia certezza, perché mi rimane quel pizzicorino dentro che mi fa pensare al miracolo, lui lo merita il miracolo. Con tutte le cose che ha fatto per rendere il paese più vicino a quello che lui sognava. Anzi sogna, parliamo al presente. Io e lui eravamo come fratelli. Il mio rapporto con lui? Straordinario. Eravamo insieme giorno e sera. Ha sofferto e amato tanto. Spero di non dire addio a questo grande amico, ma un arrivederci. La mia amicizia con lui è splendida. Un legame cementato, quello che ho provato io per lui e lui per me, un uomo splendido. E ora mi dicono che Berlusconi forse se n’è andato. La parola fine non mi piace per nessuno. A me distrugge questa cosa perché ho vissuto accanto a lui una vita intera"