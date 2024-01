Elodie, polemica dopo il concerto annullato a Teramo per la tracheite. “È in vacanza in Egitto”. La replica della cantante

Gossip TV

La cantante Elodie è intervenuta su Instagram dopo che era esploso il caso del concerto annullato a Teramo.

La sera di Capodanno, la cantante romana Elodie ha infiammato la Piazza Politeama a Palermo facendo ballare e cantare una piazza gremita e scatenata per dare il benvenuto al 2024.

Il giorno, Elodie si sarebbe dovuta esibire a Teramo ma ha dovuto dare forfait a causa di una forte tracheite.

“Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo. Oltre ad influenza e tosse ho una forte tracheite. I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato. Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l'anno nuovo con voi. Ma è da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi".

Ieri, l'esperto di gossip, Alessandro Rosica, ha riferito di aver ricevuto molte segnalazione della cantante pronta a partire per l'Egitto insieme al compagno Andrea Iannone. Secondo quanto riferito da Rosica la cantante urlava al telefono e non aveva alcun problema alla voce e che inoltre si sarebbe nascosta per tutta la durata del viaggio. Elodie, in una storia Ig postata sul sul profilo Instagram, ha saluto tutti i fan con un filo di voce, augurandosi di poter tornare presto a cantare. La dichiarazione è sembrata chiaramente un modo per spegnere le polemiche dopo le segnalazioni in cui riferivano di averla vista in buona salute e in vacanza con il fidanzato.