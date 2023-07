Elisabetta Gregoraci, piovono critiche per Battiti Live ma un Vip la difende: ''È perfetta''

Gossip TV

Elisabetta Gregoraci è tornata sul palco di Battiti Live ma a qualcuno non piace la conduzione dell’ex moglie di Flavio Briatore.

Come ogni estate ormai da diversi anni, Elisabetta Gregoraci è tornata al timone di Battiti Live, il programma musicale che porta i migliori cantanti del momento nelle maggiori piazze italiane. C’è qualcuno che, tuttavia, proprio non gradisce la conduzione dell’ex moglie di Flavio Briatore.

Battiti Live, Elisabetta Gregoraci non convince

La nuova edizione di Battiti Live ha debuttato su Italia 1 e alla guida del programma ci sono, confermati dalla Rete dopo il successo degli ultimi anni, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, insieme alla giovane attrice Mariasole Pollio incaricata di scoprire i segreti del backstage. Il programma musicale porta nelle maggiori piazze italiane alcuni dei cantanti e artisti più amati del momento, ed ha un grande successo tra il pubblico che segue con passione la scaletta sempre ricca di artisti di spessore, pronti a cantare le hit più ascoltate e ballate.

Battiti Live è una festa, un tripudio di musica e colori ma a qualcuno proprio non piace la conduzione di Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore viene spesso criticata su Instagram, dove uno stuolo di leoni da tastiera aspettano un passo falso pur di muoverle qualche accusa. Questa volta la critica proviene da una lettrice del settimanale Nuovo che, nella rubrica tenuta da Cecchi Paone, si lamenta della Gregoraci e del suo modo di presentare il programma musicale. Il giornalista, tuttavia, non si trova d’accordo con l’intervento della sua lettrice e ammette:

“La Gregoraci è perfetta alla guida di uno show frizzante”.

Secondo Cecchi Paone, infatti, Battiti Live non è di certo il Festival di Sanremo e sarebbe anche inutile dimostrare contegno laddove c’è bisogno di energia ed estro e Gregoraci è perfetta in questo compito. Nel frattempo, il programma condotto con Alan Palmieri fa parlare di sé e incassa discreto share, tanto che si pensa già al rinnovo per il prossimo anno con lo stesso cast di sempre.