Elisa D'Ospina, foto in costume dopo il parto: "Siamo donne, non taglie!"

Elisa D'Ospina ha pubblicato la prima foto in costume dopo la nascita di suo figlio e ha voluto condividere un pensiero con tutte le donne. Vediamo cosa ha scritto.

Elisa D'Ospina è diventata mamma del piccolo Niccolò, avuto dal compagno Stefano Macchi e, in occasione della prima foto pubblicata al mare, in cui mostra come è cambiato il suo corpo dopo la gravidanza, ha voluto dedicare un pensiero anche alle donne che la seguono su Instagram.

Elisa D'Ospina pubblica la sua prima foto post parto e lancia un messaggio per sue followers

Esperta di bodypositiviy e moda curvy, Elisa D'Ospina ha voluto condividere con le sue followers un messaggio di accettazione e di amore per il proprio corpo, anche quando si dimostra imperfetto. Nel post pubblicato su Instagram, si è mostrata in costume per la prima volta dopo il parto e ha dedicato qualche parola anche al compagno, Stefano Macchi, per l'amore che le ha sempre dimostrato, quando si sentiva "giù, sfatta, quando non dormivo".

L'influencer ha voluto esprimere il suo pensiero su quanto, molte volte, cerchiamo di assecondare i complessi, le insicurezze e debolezze, invece di celebrare la bellezza del nostro corpo:

"Vedere come la natura ci trasforma per dare una nuova vita che cresce dentro di noi è un'avventura magnifica. La perfezione non esiste.[...] I canoni estetici passano in terzo piano perché se c'è l'amore, c'è tutto. Circondatevi di persone che vi vivono come donne bellissime a prescindere dalle vostre misure. Siamo donne, non taglie, non misure, non centimetri, solo donne."