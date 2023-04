Elisa D'Ospina e Stefano Macchi svelano il nome scelto per il loro bambino!

Gossip TV

Elisa D'Ospina e Stefano Macchi diventeranno presto genitori e hanno deciso di condividere con i fan il nome scelto per il futuro nascituro. Ecco cosa hanno dichiarato.

La notizia della gravidanza di Elisa D'Ospina ha causato non poche polemiche, soprattutto, perchè il padre del bambino è Stefano Macchi, ex di Anna Pettinelli, la quale rilasciò diverse dichiarazioni sulla nascita del bambino e suscitando il fastidio di D'Ospina. Dopo aver condiviso il sesso del bebè in arrivo, la coppia di futuri genitori ha rilasciato un'intervista a Oggi, dove ha svelato anche il nome del bambino!

Elisa D'Ospina e Stefano Macchi presto genitori: ecco come si chiamerà il piccolo

A Oggi, la coppia ha raccontato che il bambino avrà il doppio nome:

"Si chiamerà Niccolò. Da quando lo scorso anno io e Stefano ci siamo incontrati parlavamo sempre di questo bambino, come se ci fosse già. Anche il nome ci è venuto in mente in contemporanea. Il secondo nome sarà Luciano, come mio papà [il padre di Stefano] che è stato molto presente quando ho conosciuto Elisa."

Macchi ha deciso anche di chiarire alcune voci che circolavano sulla storia con Pettinelli, in particolare, di tradimenti da parte di lui nei confronti della conduttrice radiofonica. Macchi ha voluto precisa che non c'è mai stato nessun tradimento da parte di entrambi. La fine della storia non è dipesa dall'arrivo di D'Ospina, subentrata dopo e, inoltre, Macchi ha ammesso di aver cercato di mantenere i rapporti cordiali, contrariamente alla ex Pettinelli e poi ha concluso che al momento la sua priorità è la sua famiglia:

"Quello che mi interessa è la serenità familiare, con Niccolò che sta arrivando ed Elisa, la donna della mia vita."