Ed Westwick e Amy Jackson si sono sposati in Cilento, assente Can Yaman

Ed Westwick e Amy Jackson si sono scambiati il grande sì in Cilento davanti a 200 invitati, tra cui tanti Vip. Grande assente Can Yaman, suo collega sul set di Sandokan.

Avvistato! Il nostro Chuck Bass è convolato a nozze con la bellissima Amy Jackson nella romantica cornice del Castello di Rocca Cilento. Ed Westwick e sua moglie hanno scelto l’Italia per il loro giorno più importante, complice anche l’impegno dell’attore britannico sul set del remake di Sandokan, prossimamente in onda su Rai 1, che lo ha portato per lunghi mesi nel Bel Paese. Ecco tutti i dettagli.

Ed Westwick e Amy Jackson sposi in Cilento

Quello tra Ed Westwick e la collega Amy Jackson è stato un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che la coppia ha deciso di convolare a nozze neppure un anno dopo essersi incontrarti, scegliendo l’Italia come location e in particolare il Cilento. A condurre la coppia di attori alla scelta perfetta ci ha pensato Giada Filippetti Della Rocca, wedding planare della Destination Management Company che ha curato ogni dettaglio della cerimonia di nozze, romantica e decisamente lussuosa, per rendere unico questo grande giorno agli sposi e agli invitati. Ben 200 invitati tra cui non sono mancati volti noti dello showbitz come Kelly Rutherford, Vittoria Puccini e Leonie Hanne.

Il Chuck Bass di Gossip Girl, colui che è stato capace di affascinare e far innamorare milioni di spettatrici con il suo controverso e integrante personaggio nella serie tv che l’ha reso celebre, è ben diverso dal crudele e manipolatore uomo che ha rappresentato sul piccolo schermo, ed eccolo romantico, innamorato e trasparente al fianco della sua Amy con un completo bicolor firmato Giorgio Armani. Mentre la sposa ha scelto un abito elegante e decisamente principesco firmato Alberta Ferretti, confermando l’amore per la coppia per tutto ciò che riguarda l’Italia a partire dalla moda, fino alla location del cuore che la coppia ha trovato nel Castello di Rocca Cilento.

Ed Westwick si sposa in Italia, assente Can Yaman

Per il loro matrimonio da sogno, Ed Westwick e Amy Jackson hanno scelto di trascorrere tre giorni intensi in Italia, prima con una festa a tema pasta e pizza in Costiera Amalfitana, poi trasportando i loro 200 invitati in Cilento, dove si sono scambiati il grande sì con non poca emozione. L’attore britannico nutre da sempre una grande passione per l’Italia, tanto che già ai tempi della messa in onda delle prima stagione di Gossip Girl non era strano trovarlo da qualche parte, possibilmente su una costosa barca, sulle coste più suggestive del Bel Paese. Certo è che a contribuire alla decisione di sposarsi in Italia è anche la situazione lavorativa di Westwick, che ormai da mesi si è trasferito in pianta stabile per girare il remake di Sandokan.

Nella serie tv targata Lux Vide, l’attore presta il volto al temibile Lord Brooke ovvero l’antagonista della Tigre della Malesia, che è invece impersonata da Can Yaman. Si mormora che tra i due vi sia stata maretta sul set in più di una occasione, tanto che Yaman non appare neppure nei video e nelle foto dei festeggiamenti del compleanno di Westwick sul set della serie tv. Che sia o meno vero, fatto sta che Can non figurava tra gli invitati al matrimonio di Ed e Amy, e un po’ tutte le fan dell'attore turco lo hanno notato. Una casualità, dato che sembra che l'attore abbia invitato solo persone che conosce da più tempo, non estendendo un invito ai nuovi colleghi, o una scelta ben ponderata?