Drusilla Gucci parla dell'intervento agli occhi del fidanzato Chiofalo: "Disapprovo totalmente"

Drusilla Gucci si espone per la prima volta sul delicatissimo intervento agli occhi a cui si è sottoposto il fidanzato Francesco Chiofalo.

Francesco Chiofalo, noto ai più per la sua partecipazione a Temptation Island nel 2017 in coppia con Selvaggia Roma, in questi anni si è reso protagonista della cronache sia per le sue fidanzate sia per essersi sottoposto a numerosi interventi chirurgici.

Drusilla Gucci rompe il silenzio sul delicatissimo intervento a cui si è sottoposto il suo fidanzato Francesco Chiofalo.

Dopo essersi fidanzato con Antonella Fiordelisi (ex protagonista del Gf Vip 7) da anni, il 35enne romano è legato a Drusilla Gucci, figlia di Umberto e Stefania Gucci, discendenti dello stilista Guggio Guggi. Nei giorni scorsi, Chiofalo è tornato a fare parlare di lui annunciando un delicatissimo intervento chirurgico, che prevede il cambio del colore degli occhi, la cheratopigmentazione. Non sono stati pochi a criticarlo, anzi, Chiofalo è stato letteralmente sommerso di offese e giudizi feroci per un'operazione che ha molto rischi ed effetti collaterali altrettanto pericolosi. Nei giorni scorsi, il personal trainer ha pubblicato il video dell'operazione suscitando un'ondata di indignazione.

Oggi si è esposta anche Drusilla Gucci, la sua compagna, affermando che anche lei, come tanti altri, era assolutamente contraria.

“Mi dissocio totalmente. Disapprovo in toto. Sono stata contraria da subito e la sua scelta ha provocato l’ennesima pesante discussione. Trovo stupido sottomettersi di propria volontà e per puro vezzo ad un’operazione chirurgica pericolosa. Per non parlare del fatto che essere così ossessionati dal proprio aspetto fisico è lontano mille chilometri dal mio modo di pensare e non ci vedo niente di sano"

La giovane Gucci si è detta preoccupata per Francesco “sia per la riuscita dell’operazione sia per la sua vista”. Ad oggi, Chiofalo non ha ancora aggiornato i follower delle sue condizioni di salute.