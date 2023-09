Domenica In, Mara Venier svela se Barbara D'Urso sarà ospite nel suo programma!

Gossip TV

Domenica In ripartirà molto presto e tra gli ospiti più attesi c'è l'ex conduttrice Mediaset Barbara D'Urso. Mara Venier ha svelato se sarà davvero ospite della trasmissione.

A partire da domenica, 17 settembre, alle ore 14.00, su Rai1, riprenderà il consueto appuntamento settimanale di Domenica In condotto da Mara Venier. Amatissimo talk show della domenica pomeriggio, nel programma spesso sono presenti ospiti famosi, che arricchiscono con le loro storie la trasmissione. Secondo diversi rumors, tra i prossimi ospiti potrebbe esserci anche Barbara D'Urso ed è Mara Venier a svelare se sarà davvero così.

Domenica In, Barbara D'Urso ospite in trasmissione? Parla Mara Venier

Il programma debutterà ufficialmente domenica 17 settembre e nel corso della conferenza stampa di questa mattina, Mara Venier ha risposto alle domande dei giornalisti, svelando diversi retroscena sugli ospiti della trasmissione. A sorpresa, la conduttrice ha ribadito che questo sarà il suo ultimo anno come conduttrice, dato che è aumentato il desiderio di potersi godere di più la sua famiglia e il marito Nicola Carraro:

"Sono convinta, mai come questa volta, che questo sarà il mio ultimo anno. Non credo che finirò questo lavoro, magari farò altro. Domenica In è molto impegnativo"

La conduttrice ha anche rivelato di aver invitato Barbara D'Urso come ospite della sua trasmissione. Dopo l'allontanamento della Barbara Nazionale da Mediaset e il suo traferimento a Londra, il pubblico spera di rivedere la D'Urso in qualche trasmissione e magari ascoltare la sua versione della storia. Ma, dunque, vedremo Barbara D'Urso ospite a Domenica In? Ecco quanto ha rivelato Mara Venier:

"L'ho invitata, certo. Il suo contratto scade a dicembre: è probabile, certo, spero che accetti il mio invito, mi piacerebbe molto. Da gennaio credo che potrebbe venire. Già è stata invitata"