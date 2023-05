Diletta Leotta, la pancia cresce a vista d'occhio: "Ventisei settimane insieme"

Gossip TV

Diletta Leotta si mostra sui social con il pancione che cresce sempre di più. Vediamo insieme qualche dettaglio in più.

La gravidanza di Diletta Leotta procede a gonfie vele: la conduttrice di DAZN si è mostrata sui social con il pancione in bella vista e una dedica alla sua futura figlia.

Diletta Leotta, ecco come procede la sua gravidanza

La conduttrice ha annunciato con il compagno Loris Karius, calciatore del New Castle, che presto diventeranno genitori: la coppia è insieme da pochi mesi e sono usciti allo scoperto poco tempo fa, dopo essere stati paparazzati dai fotografi di diversi siti e settimanali di gossip, durante i romantici weekend trascorsi all'estero e in compagnia delle rispettive famiglie.

I due appaiono sempre più affiatati e innamorati, tanto da aver deciso di mettere su famiglia, nonostante si frequentino da poco. La conduttrice è la prima sostenitrice di Karius, tanto che sui social non mancano le sue dichiarazioni d'amore e affetto nei suoi confronti:

"Dal primo momento che ci siamo conosciuti prima di tutto ho ammirato la tua forza e il tuo coraggio.[...]Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l'ora di leggere questo lieto fine."

Diletta Leotta sta documentando la sua gravidanza sui social, mostrando la crescita del suo pancino. In occasione della partita Napoli-Inter, che è stata disputata ieri, domenica 21 maggio, allo Stadio Maradona, la conduttrice era in prima linea per DAZN e ha mostrato orgogliosa la pancia che cresce. Leotta è alla 26esima settimana e ha celebrato il piccolo traguardo con un post su Instagram, dedicandolo alla piccola che aspetta:

"26 settimane insieme"