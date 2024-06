Diletta Leotta, il tenero messaggio dell'ex fidanzato Daniele Scardina prima delle nozze

Gossip TV

Nel giorno delle nozze, Diletta Leotta ha ricevuto un tenero messaggio di auguri dal suo ex fidanzato Daniele Scardina. Ecco cosa sappiamo!

Lo scorso fine settimana Diletta Leotta e Loris Karius si sono sposati, con una sontuosa cerimonia in un resort alle Isole Eolie, alla presenza di amici - tra cui diversi vip come Elodie, damigella della sposa, Chiara Ferragni ed Elisabetta Canalis, parenti e della piccola Aria, la loro primogenita di quasi un anno. A distanza di qualche giorno dal lieto evento, l'inviata di DZN ha rivelato che Daniele Scardina, suo storico ex, la cui vita ha subito un duro contraccolpo a causa di un'emorragia cerebrale, le ha scritto un tenero messaggio, poco prima delle nozze.

Diletta Leotta svela il commovente messaggio inviatole da Daniele Scardina prima delle nozze

Il 22 giugno Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati moglie e marito alla presenza dei loro cari: alla cerimonia erano presenti diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui anche Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti e i due sposi erano al settimo cielo per aver coronato il loro sogno d'amore.

Ma, per la sposa è arrivata in questi giorni anche un'altra sorpresa: l'ex fidanzato Daniele Scardina, stando al settimanale Oggi, le avrebbe inviato un tenero augurio per le nozze e Diletta Leotta si sarebbe emozionata molto nel leggerlo. L'ex pugile e l'inviata di DAZN sono stati insieme dal 2019 al 2020 e, nonostante la fine della loro storia, i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Anche in occasione del ricovero in ospedale di Scardina, in seguito all'aneurisma cerebrale che l'avrebbe colpito più di un anno fa, Diletta Leotta gli aveva inviato dei messaggi di pronta guarigione, così come il fratello dell'inviata di DAZN.

Questo tenero gesto ha toccato molto il cuore della futura sposa che si è commossa e ha apprezzato molto la tenera attenzione ricevuta da Daniele. All'epoca della fine della loro storia, Diletta Leotta ammise che, al di là di come si era conclusa la loro relazione, sarebbe stata sempre felice di aver avuto al suo fianco Daniele:

"Non rinnego niente, fra noi c'è stato un amore profondo"

Daniele Scardina: come sta oggi l'ex pugile dopo il duro periodo vissuto

Daniele Scardina, oltre che per la storia d'amore con Diletta Leotta, è noto per essere stato un ex pugile, soprannominato King Toretto, ed ex concorrente di Ballando con le Stelle. Scardina è stato lontano dal mondo dello sport e della tv, a causa di un aneurisma che l'aveva colpito il 28 febbraio 2023, dopo un allenamento in palestra.

Il pugile si era accasciato improvvisamente negli spogliatoi ed era stato immediatamente soccorso e portato all'ospedale Humanitas di Rozzano. Dopo diversi giorni di prognosi riservata, il suo manager Alessandro Cerchi aveva rivelato che per garantirgli di recuperare del tutto, gli era stato indotto il coma, ma che c'erano piccoli miglioramenti giorno dopo giorno. Il risveglio dal coma aveva fatto tirare ad amici e parenti un sospiro di sollievo e subito ci si era attivati affinché King Toretto iniziasse la riabilitazione in un centro specializzato.

Dopo oltre 10 mesi, infine, Daniele Scardina era stato poi dimesso e aveva fatto ritorno a casa. Sui social, aveva così pubblicato il suo primo messaggio, ringraziando i fan per la vicinanza e augurandosi di poter tornare presto alla normalità:

"Dopo 10 mesi in ospedale e riabilitazione si torna a casa. Il 20 dicembre torno nella mia città con il calore della mia famiglia che siete tutti voi. Cadere e poi rialzarsi. Duro lavoro e sofferenza. Toccare il fondo, salire e risorgere come una fenice. Continuare a lottare per un sogno. Questo è il mio motto. Continuo a ringraziarvi per il sostegno e l'affetto che mi avete dimostrato ogni giorno anche attraverso i tanti messaggi a cui presto spero di riuscire a rispondere"