Cristina Parodi, la moda di Crida e i Sorsi di Stile sui social

Cristina Parodi e la sua amica Daniela Palazzi hanno inaugurato la firma Crida, mentre Cristina ha abbracciato le storie di moda nel format social Sorsi di stile: il Verissimo col suo tocco non c'è più, ma Parodi sembra poter andare avanti senza la tv.

L'ultima volta in tv è stata nel 2020, quando Cristina Parodi ha presentato il Premio Campiello: ha lasciato il suo Verissimo da quasi vent'anni (anche se prosegue senza di lei) e se non l'avete incrociata di recente sul piccolo schermo è perché dal 2019 ha inaugurato il marchio di moda Crida, insieme alla sua vecchia amica Daniela Palazzi. La passione per la comunicazione è però sempre viva, perché Cristina conduce un piccolo format social dal titolo Sorsi di Stile, sempre dedicato al fashion. Scopriamo di più.

Cristina Parodi conduce Sorsi di Stile e si occupa di moda con il marchio Crida

Cristina Parodi, classe 1964, è stata per anni uno dei volti più noti della tv, prima con Mediaset, dove approdò nel 1990 con programmi calcistici, prima di tenere a battesimo il TG5 di Enrico Mentana nel 1992. Dal 1996 al 2005 è stata legata a Verissimo su Canale 5, che intervistata da SuperGuidaTV ancora ritiene storico, nonostante ormai prosegua con qualche differenza: "Mi fa molto piacere che Verissimo continui ad essere un programma molto amato. [...] Verissimo che facevo io era di tutt’altro genere. Era un programma quotidiano in diretta in cui ci occupavamo di cronaca e anche, ovviamente, di costume e cronaca rosa. Però diciamo che ho iniziato con Verissimo questa formula dell’infotainment che poi si è rivelata molto apprezzata." Dopo una breve esperienza su La7 nel 2012, dal 2013 si è cimentata con programmi Rai, tra cui il celebre Domenica In nella stagione 2017-2018, insieme con sua sorella Benedetta. Nel 2019, appagata sul fronte familiare, con suo marito (il politico Giorgio Gori), un figlio e due figlie (anni di nascita '96, '97 e 2001), ha deciso di abbracciare finalmente la moda che l'ha sempre affascinata, creando il marchio Crida con la sua amica Daniela Palazzi, e più di recente un miniformat social, Sorsi di Stile: brevi video in cui parla appunto di moda. Spiega:

Abbiamo sempre sognato di creare degli abiti e a un certo punto della nostra vita si sono create le condizioni per cui tutte e due potessimo farlo. Peccato che dopo averci pensato così a lungo abbiamo debuttato con lo showroom a Febbraio 2020, proprio quando la moda si fermava, quindi all’inizio è stato complicato, ma invece adesso il brand sta crescendo bene.