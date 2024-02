Crisi Ferragnez, Fedez ha già trovato una nuova casa: la cifra da capogiro della nuova abitazione

Gossip TV

La crisi del Ferragnez sembra sempre più reale, tanto che Fedez avrebbe cambiato casa e starebbe in una nuova abitazione che costerebbe un occhio della testa!

La crisi tra i Ferragnez è diventata così profonda che, dalle ultime indiscrezioni, sembra che Fedez abbia già lasciato la casa di Milano dove viveva con Chiara Ferragni, i due figli e la cagnolina Paloma per traferirsi in una nuova (e costosa) abitazione.

Crisi Ferragnez, Fedez ha cambiato casa: il costo da capogiro della nuova abitazione!

Mentre Chiara Ferragni fatica ancora a riprendersi dallo scandalo della beneficenza legata al pandoro Balocco, Fedez avrebbe deciso di lasciare la casa dove vivono per trasferirsi altrove, ufficializzando così la fine della loro storia. Tra i vati motivi ci sarebbe anche la pressione mediatica che ha coinvolto la coppia dopo la scandalo Balocco e che Fedez non sarebbe riuscito a tollerare, finendo per allontanarsi dalla moglie.

I motivi che avrebbero spinto i due a separarsi sarebbero però molteplici e inzierebbero con lo scandalo del bacio con Rosa Chemical che coinvolse Fedez a Sanremo 2023, da allora i rapporti tra i coniugi sarebbero rimasti molto tesi, anche se la coppia aveva smentito diverse volte di essere in crisi.

Tuttavia, ieri mattina, il portale di Dagospia ha annunciato la rottura definitiva di una delle coppie più note in Italia: secondo il sito, infatti, il rapper avrebbe lasciato la casa dove vivevano insieme lui e la famiglia Ferragni-Lucia già domenica scorsa. E avrebbe deciso di non farvi più ritorno. Nel frattempo, Chiara Ferragni è stata annunciata come ospite a Che Tempo Che Fa domenica 3 marzo 2024: lì, nel programma di Fabio Fazio, probabilmente rilascerà la prima intervista in cui svelerà come stanno le cose con Fedez.

In attesa di scoprire dai diretti interessati come stanno davvero le cose, Fedez si è trasferito in una nuova abitazione, vicina alla dimora che divideva con la moglie e i figli Leone Vittoria, per stare loro vicino. Stando a ciò che riporta Novella2000, la nuova casa avrebbe un costo da capogiro: ben 17mila euro al mese.