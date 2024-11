Chissà chi è si avvia alla chiusura anticipata? Le dichiarazioni di Amadeus!

Gossip TV

Chissà chi è potrebbe chiudere in anticipo? Ecco cosa ha rivelato Amadeus sul programma che sta conducendo sul NOVE e sui progetti che lo attendono nel 2025!

L'addio di Amadeus a Rai per un passaggio al NOVE ha visto il "trasloco" sulla rete di Warner Bros. Discovery anche di I Soliti Ignoti, che sulla rete rivale di quella di Viale Mazzini ha cambiato nome ed è diventata Chissà chi è. Nonostante le aspettative positive, purtroppo, al momento i risultati degli ascolti sono piuttosto deludenti e sembra che il programma si stia avviando a una chiusura anticipata. Ecco qual è la verità raccontata da Amadeus a proposito del programma e di quali progetti lo aspettano in futuro.

Chissà chi è, come procede il programma?

In un'intervista a Chi, il conduttore ed ex direttore artistico del Festival di Sanremo ha raccontato alcuni retroscena sulla kermesse di canto più attesa e amata d'Italia, lanciando qualche stoccata anche a diversi vip con cui ha collaborato nei suoi 5 anni a Sanremo. Sulla sua nuova vita lavorativa a Discovery, Amadeus ha ammesso che si aspettava che ci fossero difficoltà, ma che paragoni tra reti come Canale 5 e Rai 1 non ha alcun senso farli.

Per il conduttore, infatti, si tratta di confrontarsi con una realtà nuova, quella del NOVE, che lo ha portato ad affrontare una delle sue più grandi sfide: quella di dare nuova veste a La Corrida, storico programma condotto da Corrado. Su questo programma, in particolare, ha aggiunto: "Tempo fa ho incontrato Marina Donato, la moglie di Corrado. Le ho detto 'Chissà che un giorno non si possa fare su Ra1". E ha aggiunto che la scelta di cambiare rete e riportare in tv un programma come La Corrida è stata "una scelta del cuore" e che talvolta il cuore vince.

Invece, su Chissà chi è, programma che riprende il format de I Soliti Ignoti, Amadeus si è mantenuto vago, ma un'indiscrezione di Davide Maggio riporterebbe che, da gennaio 2025, l'access time di NOVE ospiterà un nuovo programma, Cash o Trash? Chi offre di più. La trasmissione, infatti, sembrava aver raccolto molti più consensi di Chissà chi è, spingendo così la rete a operare una probabile scelta di chiusura per il format condotto da Amadeus.

Amadeus sul NOVE: ecco quali saranno i progetti futuri

Amadeus ha anche rivelato di aver deciso di passare sul NOVE perché desiderava mettersi alla prova con nuovi format e programmi e ha ricordato che in passato ha riportato in auge un programma come I Soliti Ignoti proprio sulle reti Rai, per non parlare di Affari Tuoi, ora affidato a Stefano De Martino. Sui progetti futuri, Amadeus ha raccontato che sta lavorando a nuovi programmi e che nel 2025 vorrebbe dedicarsi a diverse novità imporanti.

Intano, i primi appuntamenti de La Corrida sembrano confermarsi vincentti per il conduttore, arrivando a raccogliere uno share del 5.8%. Emozionato, Amadeus ha dichiarato che per lui si tratta di un grande onore, perché è un programma che da bambino seguiva in radio con i suoi genitroi e che "appartiene alla storia della televisione italiana" così come colui che l'ha inventata, Corrado, è uno dei personaggi cardine della tv del nostro Paese.