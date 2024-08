Chiara Frattesi, chi è la nuova (sensuale) fiamma del cantante Geolier

Gossip TV

Chiara Frattesi e Geolier nuova coppia dell'estate? Il gossip impazza, nel frattempo ecco tutto quello che sappiamo sulla giovane romana.

L’estate, si sa, porta con sé una miriade di bollenti scoop sulle vite private dei protagonisti dello showbitz ed ecco che, questa volta, tocca al cantante Geolier. Sembra che, tornato single da poco, il cantante partenopeo sia pazzo di Chiara Frattesi conosciuta durante una vacanza in Sardegna. Ma chi è lei?

Geolier e Chiara Frattesi stanno insieme?

Nuovo amore per Geolier? Il rapper partenopeo sta spopolando dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, riempiendo gli stadi con i suoi concerti che registrano sold out in poche ore. È senza dubbio lui uno dei giovani talenti da tenere sotto controllo, ma anche fonte inesauribile di gossip grazie ai suoi acquisti di lusso e alla vita a cinque stelle, senza mai scordare le sue origini.

Conclusa la love story con la compagna Valeria D’Agostino, Geolier si è goduto una vacanza super lusso in Sardegna dove avrebbe conosciuto una nuova fiamma. Stiamo parlando di Chiara Frattesi, sorella del calciatore di Seria A Davide Frattesi. Secondo i più recenti rumors che circolano sul web, infatti, Chiara e Geolier si sarebbero goduti qualche giorno insieme senza rinunciare al lusso e sarebbe scattato l’amore. Ma chi è la giovane influencer? Ecco tutto quello che sappiamo sui suoi storici ex fidanzati e sulla sua vita personale.

Chi è Chiara Frattesi? Ecco tutte le curiosità

È Chiara Frattesi la nuova fiamma di Geolier? La coppia è stata pizzicata insieme in Sardegna ma per il momento entrambi hanno deciso di tacere la verità sui social. Chiara, 22 anni, è un’influente e modella di Roma nota anche per essere la sorella minore del calciatore della Nazionale Davide Frattesi. Recentemente si è parlato di Chiara, che conta ben 261mila followers su Instagram oltre che diverse partecipazioni ai concorsi di bellezza, per la sua liaision con il giocatore bianconero Weston McKennie. La storia, tuttavia, non sarebbe decollata a causa dell’infedeltà dello sportivo. Al momento, come detto, nessuna conferma sul nuovo flirt con Geolier che, invece, è single da pochi mesi dopo la rottura con la storica fidanzata Valeria D’Agostino che non avrebbe retto al peso del nuovo successo del cantante, finendo con il preferire una rottura prima del disastro.