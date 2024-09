Chiara Ferragni al matrimonio di Veronica Ferraro cita il caso Balocco e Fedez: "Sei stata con me nel periodo più buio"

Gossip TV

Veronica Ferraro è convolata a nozze e al matrimonio la storica amica Chiara Ferragni le ha dedicato un discorso per ringraziarla della sua vicinanza nel momento peggiore della sua vita: il caso Balocco e il divorzio da Fedez.

Veronica Ferraro e Chiara Ferragni hanno condiviso diversi momenti importanti nella loro amicizia: le due influence, infatti, sono legate da una profonda amicizia lunga 17 anni. E, anche in occasione delle nozze di Veronica con il produttore musicale Davide Simonetta, Chiara Ferragni era al suo fianco in veste di testimone, un ruolo che la stessa Ferraro ha ricoperto per Ferragni in occasione delle nozze con Fedez nel lontano 2018.

Veronica Ferraro si sposa: Chiara Ferragni la ringrazia per esserle stata accanto durante i momenti più difficili della sua vita. E cita Fedez e il Pandoro gate

Veronica Ferraro e Davide Simonetta hanno pronunciato il tanto atteso "sì" a Villa Semenza, dimora storica a Santa Maria Hoè, in provincia di Lecco. Diversi invitati di spicco alle nozze, tra cui l'ex di Simonetta, Annalisa, che si è esibita per la coppia, ma anche tutta la famiglia Ferragni al completo, dalle sorelle Francesca e Valentina, con i rispettivi compagni, Marin Di Guardo e, ovviamente, Chiara Ferragni, che ha affiancato l'amica in veste di testimone.

L'influencer ha voluto dedicare alla storica amica un lungo e sentito discorso, nel quale l'ha ringraziata per la vicinanza e il sostegno in tutti questi anni. Chiara Ferragni ha anche citato il caso del Pandoro Balocco, che ha messo in ginocchio il suo impero finanziario e la sua reputazione. Dopo lo scandalo, il matrimonio con Fedez ha iniziato a mostrare accenni di cedimento e nel giro di pochi mesi, da dicembre 2023 a oggi, la coppia si è ufficialmente separata e per i Ferragnez è arrivato l'addio definitivo.

"Dobbiamo dimenticarsi di cosa le persone fanno e dicono, ma non di come ci hanno fatto sentire." - ha esordito Chiara Ferragni - "Tu in tutti questi 17 anni, tu più di tutti mi hai fatto sentire al sicuro, mi hai fatta sentire a casa. Sei la mia migliore amica ma anche la mia compagna di avventure, una spalla su cui piangere e la socia con cui fare qualsiasi c***** ci faccia sentire vive, sei una persona unica e sei da sempre parte della famiglia". Poi, il riferimento al Pandoro gate e non ha trattenuto le lacrime:

"Eravamo a Rapallo, la notte prima aveva piovuto e sopra di noi c'erano solo nuvole grigie. Tranne un raggio di luce che magicamente si faceva strada tra lo scuro e illuminava il mare. Tu mi hai abbracciata e mi hai detto che anche a me sarebbe successo, che avrei avuto un raggio di sole che mi avrebbe illuminata durante tutto quel periodo brutto."

Chiara Ferragni sogna ancora l'amore: la speranza dopo l'addio a Fedez

Mentre lei e Fedez hanno iniziato le pratiche per la separazione, continuano i rumors sul flirt dell'influencer con Silvio Campara. I due, si vocifera, pare abbiano trascorso le vacanze in Perù e che siano più uniti che mai.

Ciò che è certo è che Chiara Ferragni continua a sognare l'amore e forse sarebbe proprio la vicinanza con Campara ad averla spinta a riaprire il suo cuore.

"Chiara sembra rinata: sprizza energia e positività da tutti i pori" ha scritto il settimanale Oggi ed è una fonte vicina alla rivista che avrebbe rivelato che l'influencer avrebbe ritrovato la serenità, tanto da dichiarare:

"Il mio cuore ha finalmente ritrovato i battiti giusti. La nuova serenità che mi ha travolto la voglio proteggere e custodire con forza. Non permetterò più a niente e a nessuno di ostacolare il mio percorso verso la felicità"