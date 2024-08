Chiara Ferragni, Fabrizio Corona svela un retroscena clamoroso: ''6mila euro per una foto mentre...''

Gossip TV

Chiara Ferragni è tra le Vip più ambite del momento dai paparazzi, secondo Fabrizio Corona ecco quanto potrebbe arrivare a costare uno scatto mentre bacia la nuova fiamma.

Chiara Ferragni è una delle personalità più seguite nello showbitz italiano e, secondo le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona, per una sua foto mentre bacia la nuova fiamma dopo il divorzio da Fedez, ci sono riviste pronte a sborsare una grande cifra. Ecco i dettagli.

Chiara Ferragni ricostruisce la sua immagine

Lo scoppio dello scandalo Balocco ha completamente stravolto la vita di Chiara Ferragni, l’influencer italiana più famosa del mondo con un fatturato di milioni e milioni di euro. Chiara ha dovuto anche scendere a patti con la fine del matrimonio con Fedez, con il quale ora si avvia al divorzio definitivo dato che sembra non ci sia margine per un ritorno di fiamma nonostante il rapper abbia fatto un passo sui social recentemente. Il rapper milanese è diventato oggetto di gossip a causa degli avvistamenti con le nuove fiamme tali e presunte, in particolare con la modella francese Grande Authié.

Nel frattempo, Chiara ha lavorato per riabilitare la sua immagine e sembra che ormai il peggio sia passato, come dimostrano i contenuti su Instagram che la mostrano molto più rilassata e serena, concentrata sui figli Leone e Vittoria e sulle sue amicizie di sempre. Secondo Fabrizio Corona, tuttavia, è anche Ferragni una delle Vip più richieste dai giornali del settore che pagherebbero profumatamente per uno scatto in particolare.

Fabrizio Corona, la rivelazione su Chiara Ferragni

Ospite del podcast “2046” di Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli, Fabrizio Corona ha fatto qualche rivelazione sul mondo del gossip. L’ex re dei paparazzi è certo che nei prossimi anni l’informazione in questo campo cambierà radicalmente, e ha poi ricordato un episodio su uno dei suoi scoop più famosi riguardo Elisabetta Canalis e una paparazzata strappata con un inganno da vero maestro. A questo proposito, Corona ha rivelato che per una foto in cui appare Chiara Ferragni mentre bacia la sua ipotetica nuova fiamma, si è disposti a pagare anche 6mila euro. Una bella cifra senza dubbio. Chiara è fidanzata? Al momento nella vita del’influencer sembra non ci sia spazio per l’amore, nonostante recenti gossip la volessero al fianco di un nuovo uomo dopo l’addio a Fedez, ma chissà che la situazione non possa cambiare improvvisamente proprio durante questa cala estate.