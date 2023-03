Chiara Ferragni e Fedez, lite tra i Ferragnez per il video sul compleanno di Leone

Gossip TV

Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato un video sui social per festeggiare il compleanno del figlio Leone, ma a quanto pare per realizzarlo non sono mancate le liti tra i due. Vediamo insieme cosa è successo.

Ieri, domenica 19 marzo, il piccolo Leone Lucia Ferragni ha compiuto 5 anni e per festeggiarlo i suoi genitori, l'influencer Chiara Ferragni e il rapper Federico Lucia, in arte Fedez, hanno pubblicato un video su Instagram con i momenti più dolci vissuti dal piccolo in questi primi anni di vita.

Ferragnez, il video per il compleanno di Leone scatena la lite (giocosa) tra i due

Il piccolo è già una star del web, per via dei numerosi video in cui compare sui social: molto spesso, infatti, sia Chiara Ferragni sia Fedez condividono con i loro fan i momenti più divertenti del piccolo. Leone, infatti, è un autentico meme vivente, sempre pronto a sorprendere con espressioni e battute davvero insolite per un bimbo della sua età e che, pronunciate spesso con candore infantile, non mancano di scatenare l'ilarità degli stessi genitori.

Per festeggiare il suo 5°compleanno i Ferragnez hanno pubblicato su Instagram un post con un video di tutti i momenti più dolci e divertenti del piccolo, comprese le foto in cui è con la sorellina Vittoria. A corredo del video anche un dolce augurio per Leone:

"Tanti auguri al nostro primo amore, 5 anni di ricordi indimenticabili insieme. Buon compleanno piccolo grande Leone."

L'idillio familiare si è però incrinato quando a poca distanza dalla pubblicazione del video, Fedez e Chiara Ferragni si sono resi protagonisti di un siparietto, con tanto di lite tra coniugi. Nelle stories del rapper, Fedez ha condiviso una conversazione con la moglie, nella quale spiega che ha deciso di fare il video per il piccolo. Peccato che Chiara Ferragni lo interrompa subito, dicendo che la decisione di realizzare il video è partita da entrambi, non solo dal compagno e che lo hanno realizzato insieme. A queste parole il rapper ha chiesto divertito quale fosse stato il contributo dell'influencer. E prontamente Chiara Ferragni ha ammesso:

"Io ti ho mandato dei video!"

Una lite ovviamente molto giocosa e che conferma la rinnovata serenità di coppia, dopo il periodo difficile trascorso.