Chiara Ferragni come Ilary Blasi: in arrivo un documentario sulla sua vita

Gossip TV

Come già Ilary Blasi prima di lei, anche Chiara Ferragni sembra pronta a lanciarsi in un nuovo progetto: un documentario che racconterà della sua vita e del divorzio da Fedez.

Chiara Ferragni non è certo estranea al mondo dei documentari e del cinema: dopo il docu-film Chiara Ferragni: Unposted, presentato in anteprima durante la Mostra del Cinema di Venezia, l'influencer era stata protagonista di The Ferragnez, serie Prime Video sulla vita dell'allora felice coppia formata da Chiara Ferragni e da Fedez e che aveva collezionato un'ottima percentuale di visualizzazioni sulla piattaforma di streaming. Ma, ora che il divorzio dal rapper Federico Lucia è quasi concluso, l'influencer potrebbe decidere di realizzare un altro documentario. Questa volta sulla sua vita, seguendo l'esempio di Ilary Blasi.

Chiara Ferragni: in arrivo un documentario sulla sua vita? Ilary Blasi docet!

L'ex moglie di Francesco Totti aveva negato interviste durante le prime fasi della separazione dal marito, ma aveve deciso di raccontare la sua versione della storia con un documentario, Unica, che ha debuttato su Netflix ed è salito tra i titoli più visti della piattaforma. Nel docu-film, Ilary Blasi aveva rivelato la sua versione dei fatti, raccontando come si era arrivati alla separazione dal marito, con cui aveva condiviso venti anni di amore e tre figli.

A quanto pare, anche Chiara Ferragni potrebbe decidere di seguire le orme dell'ex showgirl ed essere al lavoro su un documentario sulla sua vita. L'influencer, infatti, insieme a Fedez non aveva mai nascosto nulla della sua vita sui social e non solo. Dopo Chiara Ferragni: Unposted e due stagioni di The Ferragnez, in cui l'influencer e il rapper erano stati protagonisti con il racconto della loro vita di coppia insieme ai figli Leone e Vittoria, sembra che l'influencer possa decidere di raccontare ancora sé stessa con un altro documentario.

A dare la notizia è stato il settimanale Chi, che ha rivelato che l'influencer potrebbe tornare con un documentario sulla sua vita su Amazon Prime Video e che questa volta, come già Ilary Blasi prima di lei, potrebbe raccontare la sua versione della fine del matrimonio con Fedez:

" Il futuro di Chiara sarà… “Unica”? Che cosa farà la Ferragni da grande? L’idea di debuttare al cinema come attrice sembra lontanissima. Più probabile che lei costruisca un “cinema” intorno alla propria storia, sulla stessa linea di scrittura di Unica, con protagonista Ilary Blasi. Piattaforma scelta per la nuova mossa dell’influencer: Amazon."

Chiara Ferragni, la sua vita dopo la separazione da Fedez

Nel frattempo, l'influencer si gode l'estate e il relax dopo quello che è stato l'anno più complesso per lei, dal punto di vista sentimentale e lavorativo. A dicembre 2023 esplode il pandoro-gate e l'Antitrust la accusa di truffa, provocando così il crollo dell'immagine dell'influencer. I guai giudiziari si susseguono rapidi e a questi si aggiungono i rumors di una crisi con Fedez.

Crisi che viene confermata per la prima volta durante l'intervista a Fabio Fazio sul Nove e che poi diventa ufficiale quando il rapper lascia la casa di Milano in cui abita con la moglie e i figli e si trasferisce in un appartamento di lusso per condurre una nuova vita. Mentre sull'ex marito fioccano voci di nuove frequentazioni - l'ultima con Garance Authié sembra essere più che certa - Chiara Ferragni scompare dai social per qualche periodo. Torna a pubblicare, ma gli haters non perdonano e nel frattempo l'influencer conferma la fine del matrimonio con il rapper.

A sua volta Fedez rilascia la famosa intervista a Belve e vola al Coachella, mentre Chiara Ferragni riprende in mano la sua vita. Dal punto di vista lavorativo altrettanto importante è l'addio di Fabio Maria Damato, suo manager per oltre 20 anni, come capo delle sue aziende. E intanto si vocifera che anche l'influencer abbia trovato il sorriso accanto a un giovane ortopedico di Milano, mentre altri rumors parlano di un manager più grande di lei e con cui collabora, come riporta anche Chi: